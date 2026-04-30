Key Account Sales Engineer - Mining
Epiroc Rock Drills AB / Säljarjobb / Gällivare Visa alla säljarjobb i Gällivare
2026-04-30
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Epiroc Rock Drills AB i Gällivare
, Kiruna
, Pajala
, Luleå
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Company description:
Epiroc is a leading productivity partner for the mining, infrastructure and natural resources industries. With cutting edge technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs, rock excavation and construction equipment, and provides world-class service and consumables. The company was founded in Stockholm, Sweden, and has passionate people supporting and collaborating with customers in more than 150 countries. Learn more at www.epirocgroup.com.
Job description:Trivs du i en roll där relationer, samarbete och långsiktighet är centrala - och där din förståelse för verksamheten betyder minst lika mycket som traditionell säljerfarenhet? Vill du arbeta nära några av våra viktigaste gruvaktörer och vara länken mellan kundernas vardag och framtidens tekniska lösningar? Då kan det här vara rätt nästa steg för dig.
Allt börjar med människor. Människor som du.
Bli en del av vårt teamEpiroc är en ledande produktivitets- och hållbarhetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin. Vi stöttar våra kunder med utrustning, service och digitala lösningar som bidrar till säkrare, effektivare och mer hållbar gruvdrift, och driver tillsammans utvecklingen inom bland annat automation och elektrifiering - områden som i dag är centrala i den moderna gruvan.
I vårt Mining-team i norra Sverige arbetar vi nära kunderna, ofta över lång tid. Vi lär känna deras behov på djupet och bygger lösningar tillsammans - relation för relation, projekt för projekt. Här blir du en del av ett team där samarbete, öppenhet och innovation är en självklar del av vardagen, och där vi tillsammans gör skillnad - idag och för framtiden.
Följ med oss när vi accelererar transformationen!
Ditt uppdrag Som Key Account Sales Engineer har du en nyckelroll i våra långsiktiga samarbeten med några av Sveriges största gruvaktörer. Rollen handlar mindre om klassisk försäljning och mer om att vara en trygg, pålitlig partner som skapar möjligheter genom dialog, struktur och förståelse för verksamheten.
I rollen ingår att:
Vara en långsiktig huvudkontakt för utvalda nyckelkunder
Bygga förtroendefulla relationer på både operativ och strategisk nivå
Arbeta rådgivande med kundens behov, utmaningar och framtidsplaner, och på så sätt skapa affärer inom Epirocs kompletta erbjudande
Delta i projekt, tekniska genomgångar och produktdemonstrationer tillsammans med kunder och interna specialister.
Självständigt planera och strukturera ditt arbete i nära dialog med kunderna
Samarbeta nära kollegor i Sverige och globalt för att säkerställa ett koordinerat och värdeskapande kundstöd.
Din profilVi söker dig som är trygg i mötet med människor och som motiveras av att skapa stabila, långsiktiga samarbeten. Du behöver inte ha jobbat med försäljning eller Key Account Management tidigare - viktigast är din förståelse för kundernas vardag, ditt sätt att bygga relationer och din vilja att utvecklas i rollen.
Vi tror att du har:
Erfarenhet från gruvbranschen eller närliggande verksamhet, alternativt roller med många kontaktytor
Intresse för teknik och affärsutveckling, även om du inte är specialist
Förmåga att kommunicera och samarbeta med olika intressenter
En lösningsorienterad arbetsstil med förmåga att strukturera och prioritera parallella processer
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Vill du arbeta nära vardagen i gruvan, bygga långsiktigt förtroende och bidra till affärer som gör verklig skillnad för produktivitet, säkerhet och hållbarhet - då ser vi fram emot din ansökan!
Placering och resorTjänsten är placerad i Gällivare. Vi ser gärna att du utgår därifrån, men är öppna för andra orter med geografisk närhet till Malmfälten. Rollen innebär regelbundna resor, och beroende på bostadsort finns möjlighet till hybridarbete.
Livet på Epiroc När du blir en del av Epiroc kan du förvänta dig en atmosfär av kreativitet, innovation och mångfald. Du kommer att vara en del av en grupp skickliga och hjälpsamma kollegor som alla lever efter våra kärnvärden: samarbete, engagemang och innovation. Vi arbetar i en global miljö med över 113 nationaliteter.
Förutom att vi har en kultur som kännetecknas av utveckling i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid, finns det några saker som gör oss lite extra stolta över att arbeta på Epiroc:
Globala karriärmöjligheter.
Epiroc University, för din egen kompetensutveckling.
Samhällsengagemang.
Förmånspaket, som bland annat inkluderar flexibel arbetstid och bonus.
Ansökan och kontaktinformationVälkommen med din ansökan senast 31 maj 2026 via vår karriärsida. Vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt, eftersom vi gör löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För frågor om rollen, välkommen att kontakta:National Sales Manager Mining Sweden, Andreas Karlsson: andreas.karlsson@epiroc.com
Recruitment Specialist, Lisa Ström: lisa.strom@epiroc.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "82333-44149434". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Epiroc Rock Drills AB
(org.nr 556077-9018), https://www.epirocgroup.com
982 41 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Epiroc Sweden AB Kontakt
Mrs.
Lisa Strom +46107551493
9886749