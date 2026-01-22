Key Account Manager offentlig sektor fintechbolag
2026-01-22
Operativ Key Account Manager till längre konsultuppdrag hos ledande bolag inom digitala personalförmåner och betalningslösningar.
Nu finns möjlighet att kliva in i ett långsiktigt konsultuppdrag som Key Account Manager hos ett bolag i centrala Stockholm inom digitala förmåner och betalningslösningar, med stark position inom offentlig sektor. Rollen är placerad i Stockholm och innebär ett tydligt operativt ansvar för att utveckla och fördjupa relationer med kommuner och regioner. Du blir en nyckelperson i pågående affärer, upphandlingar och kunddialoger, med fokus på tillväxt, nyttjandegrad och långsiktigt värdeskapande. Här möter du ett erfaret team, etablerade kunder och ett erbjudande med hög efterfrågan på marknaden, i en organisation som kombinerar kommersiellt driv med ett tydligt samhällsvärde.
Ditt anställningserbjudande
Det här är ett konsultuppdrag där du får arbeta i en internationellt präglad och snabbväxande verksamhet, samtidigt som du behåller ett tydligt fokus på svenska offentliga kunder. Du får stort eget mandat i kundansvaret, nära samarbete med interna specialister och möjlighet att påverka både affär och arbetssätt. Uppdraget passar dig som trivs i en relationsnära roll med tydliga mål, högt tempo och frihet under ansvar. Hybridarbete tillämpas och kulturen präglas av tillit, samarbete och balans mellan prestation och hållbarhet. Vi ser gärna att du är underkonsult i detta uppdrag.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Som Key Account Manager ansvarar du för att driva tillväxt och kundutveckling inom din portfölj av offentliga kunder. Rollen är både strategisk och operativ, med tydlig närvaro i kunddialogen.
I uppdraget ingår att:
Förvalta och utveckla långsiktiga kundrelationer inom kommuner och regioner
Driva affärsutveckling genom ökat nyttjande, fler användare och merförsäljning
Påverka och delta i upphandlingar, anbud och prisdialoger
Säkerställa hög kundnöjdhet och leveranskvalitet i samarbete med interna team
Agera rådgivande partner kring digitala lösningar och personalförmåner
Arbeta strukturerat med uppföljning, mål och aktiviteter i CRM system
Värt att veta
Uppdraget är ett konsultuppdrag till och med januari 2027, med goda möjligheter till förlängning. Du kliver in i ett etablerat KAM team som arbetar dedikerat mot offentlig sektor och hanterar både pågående affärer och befintliga kundavtal.
Sök gärna så snart som möjligt då vi tillsätter löpande. Start omgående.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av Key Account Management eller B2B försäljning och som är väl förtrogen med att arbeta mot offentlig sektor. Du har god förståelse för upphandlingsprocesser, anbud och affärsdialoger i komplexa organisationer. Som person är du proaktiv, affärsdriven och relationsskapande, med förmåga att bygga förtroende på olika nivåer hos kund. Du arbetar strukturerat mot uppsatta mål, är van vid CRM system och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
