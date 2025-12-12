Kategoriansvarig till Venture Design
2025-12-12
Vill du ha en nyckelroll i att utveckla ett av Nordens mest expansiva designvarumärken? Vi söker nu en Kategoriansvarig till vårt huvudkontor i Växjö. Här får du helhetsansvar för produktframtagning inom flera möbelkategorier - från idé till färdig produkt på marknaden.
Om rollen
Som Kategoriansvarig driver du utvecklingen av ett eller flera produktområden. Du leder produktutvecklingsprocessen från koncept till lansering och samarbetar nära inköp, försäljning och marknad. Fokus ligger på design, kvalitet, prisbild och kommersiell träffsäkerhet. Rollen kräver analytisk förmåga, kreativitet och projektledningskompetens - och en passion för affärsutveckling.
En del resor ingår i tjänsten, främst till Asien, där du samarbetar med leverantörer och följer upp produktutveckling på plats.
Dina ansvarsområden
Helhetsansvar för produktframtagning inom olika möbelkategorier.
Driva produktutvecklingsprojekt från idé och design till produktion och lansering.
Säkerställa rätt designuttryck, kvalitet och prisnivå enligt bolagets sortimentsstrategi.
Analysera kategoriresultat och föreslå förbättringar.
Omvärldsbevakning och trendanalys inom material, färg, form och konsumentbeteenden.
Tätt samarbete med leverantörer och uppföljning av prover och produktionsunderlag.
Löpande optimering av befintligt sortiment.
Vi söker dig som
Du är en kreativ, driven och lojal lagspelare som gillar att ta ansvar och få saker i mål. Du trivs i en roll där du både får tänka visionärt och jobba hands-on i det dagliga.
Erfarenhet av produktutveckling och/eller sortimentsansvar inom möbler, inredning eller liknande bransch.
God känsla för design, trender och kommersiellt sortimentsarbete.
Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och med flera parallella projekt.
Stark samarbetsförmåga och en trygg kommunikation med både interna team och externa leverantörer.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Möjlighet och vilja att resa i tjänsten.
Varför Venture Design?
Vi är ett växande designföretag med stark närvaro i Norden och Europa. Hos oss får du utveckla produkter som når tusentals hem varje år. Vi kombinerar entreprenörskap med passion för form, funktion och prisvärd design - och vi gillar människor som vill göra skillnad.
Intervjuer sker löpande - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansök nu och bli en del av vårt team!
Venture Design verkar som grossister av ute -och inomhusmöbler. Företaget grundades i sin nuvarande form under 2014 och hade 2024 en omsättning på 368 MSEK. Idag har vi över 500 återförsäljare runt om i hela Skandinavium och ca 20 länder till, runt om i Europa, såväl klassiska möbelbutiker som onlinebaserade företag. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra produkter ur ett hållbarhets- och miljövänligt-perspektiv.
Ett företagande som bland annat tydligt genomsyras av nytänkande, där vi själva både designar, utvecklar, marknadsför och distribuerar möbler med skandinavisk stil och hög prisvärdhet. Vårt svenska kontor är placerat i Växjö, vårt kinesiska kontor finns i Guangzhou och lagerverksamheten bedrivs från Knäred.
Gasellvinnare 2021, gasellföretag 2022 och 2023 i Kronobergs län. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Venture Design AB
(org.nr 556787-4424), https://venturedesign.se/ Arbetsplats
Venture Design Kontor Kontakt
COO
Johan Lager johan.lager@venturedesign.se 073-883 42 11 Jobbnummer
