Kategoriansvarig Till Snabbgross

2026-04-27
Brinner du för kategoriarbete och försäljning? Är du serviceinriktad och tycker att det är roligt att arbeta med människor? Vill du bidra med stolthet till Sveriges restaurangkök? Då är det dig vi söker! Hos Snabbgross får du vara med på en viktig resa mot att bli Sveriges ledande restauranggrossist!
Om tjänsten Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att Snabbgross har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och Snabbgross en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete. Publiceringsdatum2026-04-27Om företaget
Snabbgross är ett framgångsrikt företag inom en växande marknad, där gemenskap och samarbete står i centrum. Här möts du av en kultur byggd på starka kärnvärden, där varje medarbetare är viktig och mångfald är en självklar del av verksamheten.
Företaget brinner för bra mat till bra priser och strävar efter att bidra till stolthet i Sveriges restaurangkök. Hos Snabbgross finns goda möjligheter att utvecklas - både inom rollen, företaget och inom koncernen.
Idag har Snabbgross 31 butiker från Luleå i norr till Malmö i söder, cirka 600 medarbetare och en växande e-handel som når stora delar av landet. Tillsammans med bland annat Willys, Hemköp och Dagab ingår de i Axfood - en av de största aktörerna inom svensk dagligvaruhandel. Dina arbetsuppgifter
I rollen som Kategoriansvarig tillhör du försäljningsavdelningen och rapporterar till Försäljningschefen. Du blir en del av ett team om sju personer på supportkontoret i Stockholm och får en central roll i att utveckla erbjudandet till restaurangkök över hela landet.
Du ansvarar för sortiment, prissättning och kampanjer inom kategorierna Tobak, Konfektyr, Snacks och Non-food. Med fokus på den privata foodservicemarknaden arbetar du aktivt med att skapa ett attraktivt och konkurrenskraftigt erbjudande.
Genom analyser, leverantörsdialoger och god marknadsförståelse säkerställer du rätt sortimentsmix och driver både försäljning och lönsamhet. Du samarbetar nära Axfoods kategorichefer, leverantörer och butiker för att vidareutveckla erbjudandet och stärka positionen på marknaden.
Du har ett helhetsansvar för försäljning och bruttovinst inom dina kategorier och arbetar aktivt med kampanjförhandlingar, trendbevakning och sortimentsutveckling. Rollen innebär också att du deltar i Axfoods revideringsmöten samt stöttar butikernas arbete med produktkunskap och merförsäljning. Utöver detta är du involverad i utvecklings- och förbättringsprojekt, antingen som deltagare eller drivande kraft.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ansvara för sortiment, prissättning och kampanjer * Säkerställa en attraktiv sortimentsmix inom dina kategorier * Förhandla leverantörskampanjer för samtliga kanaler * Följa marknadstrender och analysera kundbehov * Samarbeta med kategorichefer, leverantörer och butiker * Delta i och driva frågor i Axfoods revideringsmöten * Stötta butikerna med produktkunskap och merförsäljning * Medverka i utvecklings- och förbättringsprojekt
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Avslutad eftergymnasial utbildning inom ekonomi, logistik, inköp eller motsvarande * Erfarenhet av en liknande roll inom kategoriansvar, inköp, supply chain eller liknande * Genuint intresse av restaurangbranschen och mat i stort * Flytande i tal och skrift i svenska och engelska * Goda kunskaper i Officepaket, specifikt i Excel * Butikserfarenhet är meriterande
För att lyckas och trivas i rollen som säljledare är du en strukturerad och prestigelös teamplayer med en hög analytisk förmåga. Du tycker om och drivs av försäljning och att ta stort ansvar för sortimentsarbetet. Du gillar att driva projekt och att ta egna initiativ. Du tycker om att ha kul med dina kollegor - och kommer därför att stortrivas i vårt härliga gäng. Du har lätt för att samarbeta, nätverka och kommunicera och trivs med att ha många kontaktytor.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Torsplan, Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-10-24
Detta är ett heltidsjobb.
