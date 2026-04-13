Kassaledare 30 h/vecka
2026-04-13
HORNBACH Byggmarknad AB
Arbetsbeskrivning:Har du har en utpräglad känsla för service och brinner för försäljning? HORNBACH framgång bygger på medarbetarnas genuina engagemang och där vi alltid följer vår strategi som innebär att vi ställer höga kvalitetskrav på våra varuhus och vårt Sortiment. Stämmer detta in på dig? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som medarbetare hos oss representerar du Hornbach och är ett föredöme vad gäller engagemang, driv och kundservice.
I rollen som kassaledare består arbetsuppgifterna i huvudsak att leda, fördela och följa upp kassa- och kontanthanteringsarbetet.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
Bemanningsplanering, utbildning och utveckling av personal
Kassaavräkning, bokslut av dagskassor och sammanställning av kassarapporten
Säkerställa kundservicenivå genom ett aktivt agerande i kassalinjen
Registrerar varor och tar betalt för kunders inköp
Returhantering
Gymnasieutbildning eller motsvarande samt erfarenhet av detaljhandeln.
Meriterande om du har flerårig erfarenhet av att leda en kassalinje
Tidigare erfarenhet från ledande befattning inom detaljhandeln
Goda administrativa kunskaper
Förmågan att hantera stress, då jobbet stundtals innebär högt tempo.
Utpräglad känsla för service, kundorientering och brinner för försäljning.
Som person är du noggrann och lösningsorienterad. Anställningstyp/arbetstider
: Tillsvidare. Deltid 30 tim/vecka. Arbetstiderna är morgon, kväll samt varannan helg.
Observera att tjänsten kräver att du kan arbeta på plats från kl. 05.20 vid tidiga pass eller fram till kl. 20.30 vid sena pass.
Lön: Lön enligt kollektivavtal.
Tillträde: 18/5 - 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "153547-44101968".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hornbach Byggmarknad AB
(org.nr 556613-4853)
174 55 SUNDBYBERG (1773) Arbetsplats
Hornbach Byggmarknad AB Kontakt
Fru
Matilda Wiklund Malm 00000000 Jobbnummer
9850708