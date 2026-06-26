Kassabiträde till Via Venetto Eksjö
G E i Eksjö AB / Restaurangbiträdesjobb / Eksjö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Eksjö
2026-06-26
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Medarbetare sökes till Pizzeria Via Venetto i Eksjö (75–100%)
Vi på Pizzeria Via Venetto söker en engagerad och ansvarsfull medarbetare till vårt team. Tjänsten är på 75–100 % och passar dig som trivs i ett högt arbetstempo och tycker om att ge bra service.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Kassaarbete
Disk
Plock och påfyllning
Städning och övriga arbetsuppgifter som förekommer i en pizzeria
Vi söker dig som:
Har fyllt 18 år.
Är stresstålig och arbetar effektivt även under perioder med högt tempo.
Har kassavana.
Talar och skriver flytande svenska.
Är serviceinriktad, ansvarstagande och noggrann.
Kan arbeta både självständigt och i team.
Tidigare erfarenhet från restaurang, café eller butik är meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder
En tjänst på 75–100 %.
Ett varierande arbete i ett trevligt arbetslag.
Tillträde enligt överenskommelse.
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Arbetsplats: Pizzeria Via Venetto, Eksjö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
Skick din ansökan på mail
E-post: danydaoud_83@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare G E I Eksjö AB
(org.nr 556816-8776)
Österlånggatan 33 (visa karta
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575 31 EKSJÖ Arbetsplats
G E i Eksjö AB Jobbnummer
9980044