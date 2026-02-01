Kassabiträde, Thairestaurang
2026-02-01
Vi söker nu ett Kassabiträde till en av våra restauranger.
En väldigt populär och omtyckt Thailändsk Restaurang.
Allt serveras från lunch till take away och catering.
Vi söker ett kassabiträde som har erfarenhet av restaurangbranschen och som vill bli långvarig anställd i en av våra restauranger.
Vi söker dig som är driftig, målmedveten, ordningsam driven och med hög arbetsmoral där regler o rutiner är självklart att följa.
Vi som jobbar är ansiktet utåt för restaurangen.
Därför behöver vi alltid vara serviceinriktad så som gästerna förväntar sig att vi ska vara,
glada, trevliga och alltid redo i alla lägen med känsla för ordning och reda.
Du ska ha öga för ordning och reda och drivs av att med stolthet kunna skapa en trevligare och bättre miljö i restaurangen varje dag.
Vi söker Dig som passar in på detta och kan samarbeta i team, tycker om att arbeta med människor, vill ta eget ansvar och förstår vad det innebär.
• Utåtriktad I kontakt med kunder och medarbetare
• Intresse av att lära dig nya saker
• Lojal och en vilja att identifiera dig med företaget och ditt yrke
• Du är ärlig, ödmjuk och lyhörd
• Flexibel
• Problemlösare
• Stresstålig
• Organisatorisk I dina arbetsuppgifter ingår försäljning, kassa, varumottagning m.m
skriv gärna om du är berättigad till nystartsjobb!
Passar detta in på dig?
Ansökan skickas till:Info@annedalsthai.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: info@annedalsthai.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare K.J Investment AB
(org.nr 559119-9913)
Bällstaågatan 12
174 64 BROMMA Arbetsplats
K J Investment AB
