Kassabiträde på restaurang Papegojan

Idistos AB / Restaurangbiträdesjobb / Östersund
2025-08-12


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Östersund, Krokom, Åre, Ragunda, Ånge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Idistos AB i Östersund

Vi söker en serviceinriktad och trevlig person som fungerar bra i grupp. Arbetetsuppgifter är: kassajobb, påfyllning av buffé, packa matlådor samt städ.
Arbetstider är vardagar 8-16.
Vi serverar mat till många gäster varje dag, så det är viktigt att du är stresstålig , gillar ett högt tempo och är noggrann.
Låter det intressant? Kom gärna in och presentera dig samt lämna ditt CV.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: info@papegojan.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Idistos AB (org.nr 556892-5019)
Odenskogsvägen 12 (visa karta)
831 48  ÖSTERSUND

Jobbnummer
9454913

Prenumerera på jobb från Idistos AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Idistos AB: