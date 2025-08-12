Kassabiträde på restaurang Papegojan
2025-08-12
Vi söker en serviceinriktad och trevlig person som fungerar bra i grupp. Arbetetsuppgifter är: kassajobb, påfyllning av buffé, packa matlådor samt städ.
Arbetstider är vardagar 8-16.
Vi serverar mat till många gäster varje dag, så det är viktigt att du är stresstålig , gillar ett högt tempo och är noggrann.
Låter det intressant? Kom gärna in och presentera dig samt lämna ditt CV. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: info@papegojan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Idistos AB
(org.nr 556892-5019)
Odenskogsvägen 12 (visa karta
)
831 48 ÖSTERSUND Jobbnummer
