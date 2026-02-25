Kassabiträde i sommarrestaurang

Pizza klubben Sverige AB / Kassapersonalsjobb / Osby
2026-02-25


Till vår sommarrestaurang, Sjöbris vid Sjöängen i Osby söker vi kassapersonal. Du är den som välkomnar kunderna, tar upp beställningar och tar betalt. I kassan finns även en glassbar som du också kommer arbeta i. Du arbetar tillsammans med ett härligt gäng som skapar trivsel för våra kunder i en trygg fin miljö vid Osbysjöns strand. På vår meny finns pizzor, hamburgare, skaldjur o fisk.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: erikssoncolivsab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pizza klubben Sverige AB (org.nr 559533-0522)
Kristianstadsgatan Sjöängen (visa karta)
283 42  OSBY

Kontakt
Ägare
Eyad Al Khouri
erikssoncolivsab@gmail.com
0790522519

Jobbnummer
9764214

