Kassabiträde i sommarrestaurang

Till vår sommarrestaurang, Sjöbris vid Sjöängen i Osby söker vi kassapersonal. Du är den som välkomnar kunderna, tar upp beställningar och tar betalt. I kassan finns även en glassbar som du också kommer arbeta i. Du arbetar tillsammans med ett härligt gäng som skapar trivsel för våra kunder i en trygg fin miljö vid Osbysjöns strand. På vår meny finns pizzor, hamburgare, skaldjur o fisk. Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.