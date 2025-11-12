Kassabiträde

Shop And Go i T-Centralen AB / Butikssäljarjobb / Sollentuna
2025-11-12


Servicebutik med försäljning inom konfektyr, fastfood och tobak.
Om dig:
Vi behöver en bagare som kan jobba extra eller vid behov. Du kommer att jobba med att förbaka en serie av bakeof produkter för vår butik.
Vi ser gärna att du bor lokalt och har goda kunskaper av hantering av bullar och bröd.

Arbetsplatsen är Shop and Go i Sollentuna.
Tjänsten gäller vardagar.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: info@shopandgo.se

Arbetsgivare
Shop and Go i T-centralen AB (org.nr 556839-9058)
Tusbystråket 1 A (visa karta)
191 60  SOLLENTUNA

Arbetsplats
Shop & Go Sollentuna

Jobbnummer
9600257

