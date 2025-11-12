Kassabiträde

Servicebutik med försäljning inom konfektyr, fastfood och tobak. Om dig: Vi behöver en bagare som kan jobba extra eller vid behov. Du kommer att jobba med att förbaka en serie av bakeof produkter för vår butik. Vi ser gärna att du bor lokalt och har goda kunskaper av hantering av bullar och bröd.
Arbetsplatsen är Shop and Go i Sollentuna. Tjänsten gäller vardagar.
Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.