Karriärscoacher Östra Göinge, Osby med omnejd
2025-11-11
Karriärcoach - Osby & Östra Göinge
Arbetsgivare: Jobbie Sverige AB
Omfattning: Deltid till att börja med - möjlighet till heltid
Placering: Osby och Östra Göinge
Start: Enligt överenskommelse
Vill du vara med och förändra liv - på riktigt?
Jobbie Sverige AB fortsätter växa och söker nu en engagerad karriärcoach med starkt fokus på resultat till vårt team i Osby och Östra Göinge.
Vi arbetar inom Rusta och Matcha och hjälper människor vidare till arbete eller studier - med hjärta, engagemang och tydliga mål.
Vi söker dig som inte bara vill coacha, utan brinner för att se människor lyckas och trivs med att arbeta målinriktat för att nå resultat.
Vem är du?
Du är en engagerad och ansvarstagande person som:
Har dokumenterad erfarenhet av coachning, rekrytering eller arbetsförmedlande arbete.
Är duktig på att skapa kontakter med arbetsgivare och vet hur man öppnar dörrar till jobb.
Motiveras av att arbeta mot tydliga mål och att se deltagare gå vidare till arbete eller studier.
Talar och skriver flytande svenska , gärna även engelska.
Är självgående, social och lösningsfokuserad.
Om rollen
Som karriärcoach hos oss:
Träffar du deltagare individuellt för att identifiera styrkor, mål och hinder.
Matchar dem aktivt mot jobb och studier, kontakter med arbetsgivare är en central del av rollen.
Följer upp, motiverar och stöttar varje individ hela vägen fram till målet.
Arbetar nära verksamhetsledningen för att säkerställa hög kvalitet och snabba resultat.
Vi erbjuder dig:
En plats i ett växande företag där du gör skillnad varje dag.
Möjlighet att påverka och utveckla både din roll och verksamheten.
Ett positivt, prestigelöst team där vi tror på frihet under ansvar.
Delaktighet i vårt framtida expansionsarbete i nordöstra Skåne.
Varför Jobbie?
Hos oss handlar framgång om människan bakom siffrorna.
Vi tror på balans, glädje och gemenskap - men också på tydliga mål och konkreta resultat.
Vårt uppdrag är enkelt: att hjälpa människor vidare till arbete eller studier, snabbare och med bättre förutsättningar.
Låter det här som du?
Skicka in din ansökan redan idag, vi anställer så snart vi hittar rätt person.
Maila CV och personligt brev till: nadia@jobbie.se
Observera: Utdrag ur belastningsregistret kommer att efterfrågas vid anställning.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: nadia@jobbie.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jobbie Sverige AB
(org.nr 559264-3273) Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Osby, Östra Göinge Jobbnummer
9598727