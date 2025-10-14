Karriärkonsult till Rusta och Matcha 2 i Jönköping
2025-10-14
Arena Matchning AB söker nu en karriärkonsult till Rusta och Matcha 2 i Jönköping!
Arena Matchning växer och vi söker därför en driven och målinriktad person som har stark vilja att coacha individer och matcha dem rätt till arbete eller utbildning inom ramen för Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och Matcha 2. Som karriär konsult genomför du olika insatser både på individ och gruppnivå som kartläggning av resurser, ansökningshandlingar, föreläsningar, anordna praktikplatser samt ha coachande samtal. Du har möjlighet att vara kreativ och anpassa ditt arbete efter individen vilket gör arbetet både roligt och fartfyllt. Du kommer också att ha tät kontakt med arbetsgivare/företag så det är en fördel om du har god kännedom om den lokala arbetsmarknaden.
Vi söker dig som är genuint nyfiken på människor och motiveras av att få andra att nå sina mål. Är du duktig på att lyssna, på att läsa mellan raderna och förstå vilka lösningar som är möjliga för dina deltagare i den situation de befinner sig i för stunden. Rollen som karriärkonsult kräver en kombination av strukturerat och noggrant administrativt arbete, att identifiera dina deltagares möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden samt att hitta möjliga praktikplatser till dem. Till dig som har förmåga att kombinera dessa tre delar kan vi erbjuda en spännande roll där du kan göra skillnad för dina medmänniskor. Rollen är placerad i Jönköping!
Huvudsakliga arbetsuppgifter;
• Genomföra individuella möten för att stötta och hjälpa kandidaterna i deras unika processer.
• Planera och genomföra seminarium kring hur arbetsmarknaden fungerar samt vilka verktyg som ger ett effektivt jobbsökande.
• Skapa jobbsökarplaner till deltagare.
• Kontinuerlig bearbetning av arbetsgivarkontakter för att skapa bra matchningar.
För att få arbeta med tjänsten Rusta & Matcha 2 krävs att du uppfyller någon av följande krav (bifoga intyg som styrker följande krav i ansökan);
Alternativ 1.
Utbildning: Högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system).
Arbetslivserfarenhet: Minst två (2) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under två (2) år.
Alternativ 2
Utbildning: Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.
Arbetslivserfarenhet: Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:
• Arbetsledning med personalansvar.
• Rekrytering
• Omställningsarbete för arbetssökande.
• Studie- och yrkesvägledning.
• Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration).
• Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor.
• Arbete med social- och grupp-psykologi.
• Karriärvägledning.
Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under tre (3) år.
Meriterande om du har arbetat med Rusta och Matcha tidigare.
Tillträde omgående. För eventuella frågor vänligen kontakta Isam Koutcho.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31.
Om du känner att du är rätt person så sök tjänsten omgående då intervjuer hålls löpande och tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan sista ansökningsdatum.
