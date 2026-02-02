Karriärcoach - Jobbie Sverige

Jobbie Sverige AB / Personaltjänstemannajobb / Hässleholm
2026-02-02


Visa alla personaltjänstemannajobb i Hässleholm, Perstorp, Östra Göinge, Kristianstad, Osby eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jobbie Sverige AB i Hässleholm, Östra Göinge, Kristianstad, Klippan, Sölvesborg eller i hela Sverige

Karriärcoach - Jobbie Sverige AB
Plats: Tyringe
Anställningsform: Deltid / tillsvidare 50%
Start: Enligt överenskommelse

Publiceringsdatum
2026-02-02

Om tjänsten
Jobbie Sverige AB hjälper människor vidare i arbetslivet. Som karriärcoach hos oss blir du en nyckelperson i deltagarnas resa mot arbete eller studier. Du arbetar nära både deltagare och arbetsgivare, bygger långsiktiga relationer och skapar verkliga möjligheter till sysselsättning.
Rollen passar dig som trivs i ett socialt, målinriktat arbete där resultat, engagemang och mänskliga möten står i fokus.

Arbetsuppgifter
Coachning och individuellt stöd i jobbsökande och karriärutveckling

Matchning av deltagare mot arbetsgivare samt uppföljning av arbetsplatser

Aktiv kontakt med företag och nätverksbyggande i närområdet

Bidra till ett välkomnande, professionellt och strukturerat kontor

Samarbete med kollegor samt utveckling av arbetssätt och metoder

Vi söker dig som
Talar och skriver flytande svenska och engelska (ytterligare språk är meriterande)

Är självgående, drivande och genuint engagerad i att hjälpa andra

Har lätt för att skapa relationer och bygga nätverk

Är positiv, lösningsfokuserad och motiverad

Erfarenhet av jobbmatchning, coachning, pedagogik eller folkbildning är meriterande

Krav för att kunna arbeta hos oss
Alternativ 1:
Högskoleutbildning om minst 180 hp

Minst 2 års heltidsarbetslivserfarenhet

Alternativ 2:
Minst 3 års heltidsarbetslivserfarenhet inom relevanta yrken, exempelvis arbetsledning, rekrytering, coachning, yrkesvägledning eller HR

Minst 1 års eftergymnasial utbildning med godkänt resultat

Vi erbjuder
Flexibilitet och frihet under ansvar

En varm och stöttande teamkänsla

Friskvårdsbidrag

Möjlighet att växa och påverka arbetssätt och verksamhet

En meningsfull roll där du gör verklig skillnad för människor

Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev där du beskriver varför du vill arbeta som karriärcoach samt vilket kravalternativ du uppfyller.
Märk ansökan: Karriärcoach - Jobbie Sverige AB
Observera: Endast kandidater som går vidare i urvalsprocessen kommer att kontaktas.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
Via mail
E-post: nadia@jobbie.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Karriärcoach".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobbie Sverige AB (org.nr 559264-3273), http://www.jobbie.se
282 33  TYRINGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Tyringe

Jobbnummer
9717410

Prenumerera på jobb från Jobbie Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jobbie Sverige AB: