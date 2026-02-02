Karriärcoach - Jobbie Sverige
Jobbie Sverige AB / Personaltjänstemannajobb / Hässleholm
Karriärcoach - Jobbie Sverige AB
Plats: Tyringe
Anställningsform: Deltid / tillsvidare 50%
Start: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-02-02Om tjänsten
Jobbie Sverige AB hjälper människor vidare i arbetslivet. Som karriärcoach hos oss blir du en nyckelperson i deltagarnas resa mot arbete eller studier. Du arbetar nära både deltagare och arbetsgivare, bygger långsiktiga relationer och skapar verkliga möjligheter till sysselsättning.
Rollen passar dig som trivs i ett socialt, målinriktat arbete där resultat, engagemang och mänskliga möten står i fokus.Arbetsuppgifter
Coachning och individuellt stöd i jobbsökande och karriärutveckling
Matchning av deltagare mot arbetsgivare samt uppföljning av arbetsplatser
Aktiv kontakt med företag och nätverksbyggande i närområdet
Bidra till ett välkomnande, professionellt och strukturerat kontor
Samarbete med kollegor samt utveckling av arbetssätt och metoder
Vi söker dig som
Talar och skriver flytande svenska och engelska (ytterligare språk är meriterande)
Är självgående, drivande och genuint engagerad i att hjälpa andra
Har lätt för att skapa relationer och bygga nätverk
Är positiv, lösningsfokuserad och motiverad
Erfarenhet av jobbmatchning, coachning, pedagogik eller folkbildning är meriterande
Krav för att kunna arbeta hos oss
Alternativ 1:
Högskoleutbildning om minst 180 hp
Minst 2 års heltidsarbetslivserfarenhet
Alternativ 2:
Minst 3 års heltidsarbetslivserfarenhet inom relevanta yrken, exempelvis arbetsledning, rekrytering, coachning, yrkesvägledning eller HR
Minst 1 års eftergymnasial utbildning med godkänt resultat
Vi erbjuder
Flexibilitet och frihet under ansvar
En varm och stöttande teamkänsla
Friskvårdsbidrag
Möjlighet att växa och påverka arbetssätt och verksamhet
En meningsfull roll där du gör verklig skillnad för människorSå ansöker du
Skicka CV och personligt brev där du beskriver varför du vill arbeta som karriärcoach samt vilket kravalternativ du uppfyller.
Märk ansökan: Karriärcoach - Jobbie Sverige AB
Observera: Endast kandidater som går vidare i urvalsprocessen kommer att kontaktas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
Via mail
E-post: nadia@jobbie.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jobbie Sverige AB
http://www.jobbie.se
