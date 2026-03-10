Kapacitetsutvecklare till Swedavia
Brinner du för analys, planering och att skapa affärsnytta genom smarta kapacitetslösningar? Swedavia söker nu en kapacitetsutvecklare med en nyckelroll i att säkerställa att våra flygplatser har rätt kapacitet - idag och i framtiden. Vad innebär rollen? Som kapacitetsutvecklare ansvarar du för att ta fram och driva långsiktiga kapacitetsplaner som stödjer våra affärs- och utvecklingsplaner. Du ser till att våra flygplatser använder sina resurser smart och att kapacitetsutvecklingen leder till tydliga affärsnyttor, exempelvis lägre investeringskostnader och bättre lönsamhet i trafikupplägg.
Rollen kräver god analytisk förmåga, strategiskt tänkande och nära samarbete med både interna team och externa aktörer. Arbetet är komplext och påverkar direkt hur effektiva och lönsamma våra flygplatser är. Du behöver kunna balansera kortsiktiga behov med långsiktiga mål, och hantera beroenden mellan flera olika delar av verksamheten.
Vissa tjänsteresor förekommer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: Kapacitetsplanering * Ta fram kapacitetsplaner som stödjer våra flygplatsers affärs- och utvecklingsplaner och säkerställa att kapacitetsplaneringen leder till praktiska och affärsmässiga förbättringar. * Tolka och integrera analysmaterial från analysteam i kapacitetsplanering och strategiska kapacitetsfrågor. Strategisk analys och utveckling * Utvärdera både nuvarande och framtida kapacitetsbehov, på kort och lång sikt samt bevaka strategiska frågor och föreslå utvecklingsmöjligheter kopplade till flygplatsernas kapacitet. * Sammanhålla långsiktiga planer och kortsiktiga strategiska beslut ur kapacitetssynpunkt. Koordination och samverkan * Samordna kapacitetsdeklarationer för våra flygplatser och stödja verksamheten i större kapacitetsprojekt som berör flera funktioner. * Vara en tydlig kontaktpunkt mot ledning, projektportfölj och externa beslutsfattare samt säkerställa att analyser leder till beslut eller åtgärder. Beslutsunderlag och uppföljning * Ta fram och bereda beslutsunderlag för olika beslutsforum samt följa upp kapacitetsrelaterade frågor och genomföra utredningar vid behov. Affärsnytta och riskhantering * Säkerställa att utvecklingsarbetet ger tydliga affärsresultat samt identifiera risker kopplade till kapacitetsbrister och föreslå åtgärder.
Vem är du? Vi söker dig som har: * Kandidatexamen inom exempelvis industriell ekonomi, logistik, samhällsbyggnad eller ekonomi. * 3-5 års erfarenhet av kapacitetsplanering, analys eller strategisk planering * Erfarenhet av att leda komplexa projekt och samordna tvärfunktionella team. * Vana vid att arbeta med stora datamängder, prognoser och beslutsunderlag. * Mycket goda kunskaper i Office-paketet. * Erfarenhet av Power BI.
Det är meriterande om du har kunskaper i prognosverktyg, simuleringar, databashantering, samt transport- och flygplatsverksamhet.
Vem söker vi? Vi söker dig som är analytisk, kommunikativ och strukturerad. Du trivs i både strategiskt och operativt arbete och har förmågan att skapa samsyn och driva komplexa frågor framåt.
Vad erbjuder vi dig? Hos oss får du en unik möjlighet att vara med och forma framtidens flygplatser. Du kliver in i en roll där du påverkar både strategiska beslut och den operativa utvecklingen - och där ditt arbete gör tydlig skillnad.
Du bidrar till utvecklingen av kapacitet, effektivitet, trafikupplägg och lönsamhet samt hur investeringsbeslut och långsiktiga utvecklingsplaner växer fram. Ditt arbete påverkar även riskhantering kopplat till kapacitetsunderskott.
Välkommen med din ansökan!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Sofie Thoudal, sofie.thoudal@swedavia.se
Sista ansökningsdag är den 30 mars, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedavia AB
(org.nr 556797-0818)
Stockholm Arlanda Airport
190 45 STOCKHOLM-ARLANDA
