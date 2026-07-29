Kantpressoperatör
Nordiska Bemanningsgruppen AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Valdemarsvik Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Valdemarsvik
2026-07-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Vill du arbeta inom tillverkningsindustrin som kantpressoperatör i en modern produktion?
Vi söker nu en noggrann och ansvarstagande medarbetare med erfarenhet av kantpress/kantbockning till en av våra kunder i Valdemarsvik.
Vad innebär rollen
Som Kantpressoperatör arbetar du med bockning av tunnplåt i kantpress utifrån ritningar och tekniska specifikationer. Du ansvarar för att ställa, programmera och köra maskinen samt säkerställa att detaljerna håller rätt kvalitet. Arbetet innefattar även viss kontrollmätning och efterbearbetning.
Du samarbetar nära och tillsammans övriga avdelningar i produktionen. Det kan förekomma arbetsuppgifter vid behov hos övriga avdelningar i tillverkningen som exempelvis laserskärning, montering och truckkörning.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• Har utbildning på lägst gymnasium nivå inom Industriteknik med inriktning CNC-teknik.
• Har erfarenhet av arbete som kantpressare/kantbockare eller arbetat med styrda maskiner inom tillverkningsindustrin som exempelvis CNC-operatör.
• Kan läsa och förstå tekniska ritningar och kan göra justeringar i styrsystem.
• Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
• Har god samarbetsförmåga
• Har en allmän verkstadsteknisk kompetens och bakgrund sedan tidigare.
• B-körkort och tillgång till bil om ej är boende inom Valdemarsviks kommun.
Meriterande
• Mätteknik och kvalitetskontroll
• Truckkort
Som person är det viktigt att du har ett intresse och trivs inom tillverkningsindustrin. Du trivs med och har viljan att lära dig nya arbetsuppgifter, är social och har god förmåga att samarbeta i team. Du bör vara öppen och flexibel som person då dina arbetsdagar varierar och ställer krav på ett prestigelöst förhållningssätt för verksamhetens behov.
Vidare är det viktigt att har goda kunskaper i svenska språket och kommunicera obehindrat i tal och skift.
Anställningen
• Arbetstider: 2 skift
• Start: Omgående
Uppdraget planeras pågå tillsvidare med ambition till anställning direkt hos kundföretaget. Om företaget
Om Nordiska Bemanningsgruppen Som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen får du en trygg anställning och möjlighet att arbeta hos noggrant utvalda samarbetspartners. Vi erbjuder uppdrag som stärker ditt CV, breddar din erfarenhet och ger dig möjlighet att utvecklas inom olika branscher. Hos oss får du mer än bara ett jobb – du får en långsiktig partner i din karriär. Ansök redan idag – urval sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Bemanningsgruppen AB
(org.nr 559411-1147)
Sankt Persgatan 99 (visa karta
)
602 32 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Anna Fransson anna.fransson@nordiskabemanningsgruppen.se Jobbnummer
10015569