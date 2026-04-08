Kantpressoperatör
Är du en mångkunnig och flexibel problemlösare? Har du erfarenhet av verkstadsarbete och har ett särskilt öga för detaljer? Då har vi det perfekta arbetet för dig!
WOG Metall i Skillingaryd är en del av koncernen Götaströmsgruppen. På WOG Metall arbetar cirka 20 medarbetare inom bland annat svetsning, laserskärning, kantpress, pulverlackering, montering och lager. Vi söker nu förstärkning till vår produktionsavdelning.
Vi söker!
Vi söker nu en kantpressoperatör till våra två kantpressmaskiner. Du har verkstadsteknisk grundutbildning alternativt erfarenhet av verkstadsarbete i någon form. Goda kunskaper i ritningsläsning och materialkunskap är en förutsättning. Har du tidigare erfarenhet av arbetet som kantpressoperatör är det starkt meriterande.
Som kantpressoperatör hos WOG Metall får du en viktig roll i produktionen där du arbetar med tillverkning av plåtdetaljer i olika former och seriestorlekar. Arbetet omfattar både enklare och mer komplexa detaljer, vilket gör rollen varierande och utvecklande. I rollen som kantpressoperatör arbetar du också med programmering, verktygsval, ritningsläsning samt kontrollmätning och kvalitetssäkring av färdiga detaljer. Du blir en viktig del av produktionen och bidrar till att säkerställa ett effektivt och noggrant tillverkningsflöde.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett lärorikt och utvecklande arbete med varierande arbetsuppgifter. Anställningen påbörjas snarast möjligt och startar med en kortare introduktion. Arbetstiderna är förlagda dagtid måndag-fredag. Tjänsten är en 100 % tillsvidareanställning och kan komma att inledas med en provanställning. Som medarbetare på WOG Metall omfattas du av flertalet kollektivavtalade försäkringar samt avtalsenliga löner. Vi strävar mot differentierade löner och tillämpar därför individuell lönesättning. Samtliga medarbetare erbjuds ett årligt friskvårdsbidrag.
Intresserad?
I denna rekrytering samarbetar vi med Qliwa Management. Vi tillämpar löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast möjligt, dock senast den 8/5. Frågor om rekryteringsprocessen och om tjänsternas innehåll besvaras av HR-konsult Filip Wihrén Andersson på telefonnummer 070-883 61 16. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: filip@qliwa.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qliwa Health AB
(org.nr 556948-2614)
Elghammar (visa karta
)
568 92 SKILLINGARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
WOG Metall AB Jobbnummer
9843370