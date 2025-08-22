Kansliadministratör till Häktet Sollentuna
2025-08-22
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om häktet Sollentunas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/sollentuna/#verksamhet
Verksamhetsområde Sollentuna omfattar häktet Sollentuna och häktesfilialen Jakobsberg.
Ca 200 medarbetare och 15 chefer förvaltar, leder och utvecklar en verksamhet som tar emot ca 317 häktade. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även administrativ personal, sjuksköterskor och vakthavande befäl m fl. För de intagna finns möjlighet till sysselsättning i praktisk arbetsträning, studier och annan strukturerad verksamhet. Häktet Sollentuna är en arbetsplats i händelsernas centrum. Inte för att vi finns endast 15 minuters tågresa från Stockholm utan därför att som ett av landets större säkerhetshäkten är den ena dagen aldrig den andra lik.Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Administrationen är en servicefunktion där du kommer att vara en i arbetsgruppen som arbetar med klientärenden genom registrering och expediering av klienthandlingar såsom beslut, domar med mera. Administrationen ansvarar för arkiv, transportbeställningar, bokningar av videolänksförhandlingar, samt hantering av myndighetens inkommande mail.
I arbetsuppgifterna ingår även i övrigt vanligt förekommande administrativa uppgifter.
Rollen som administratör innebär externa kontakter, där du representerar Kriminalvården gentemot samarbetspartners och allmänhet. Arbetsuppgifterna förutsätter att du har kännedom om offentlighetsprincipen samtidigt som du kan säkerställa att sekretesskyddet upprätthålls.
Kontoret är placerat inom häktet där du kommer att möta kollegor och intagna. Du omfattas av det säkerhetsarbete som gäller för arbetsplatsen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående och serviceinriktad. Handläggningen i arbetet är en del av rättsprocessen därför krävs det att du är noggrann, strukturerad och stresstålig. Du har ett gott omdöme, är kvalitetsmedveten och kan göra rätt prioriteringar samt är van att tidvis arbeta i ett högt tempo.
Arbetet som administratör är en servicefunktion och kräver att du har förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med övriga anställda på häktet samt även andra aktörer inom som utanför myndigheten.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas.
Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
• Erfarenhet av kansli/administrativt arbete inom Kriminalvården eller annan myndighet inom rättsväsendet.
• Kunskap inom verkställighetskontroll.
• Goda kunskaper i KVR.
• God kännedom om klientprocessen/domsprocess.
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
• Högskoleutbildning inom juridik, kriminologi eller sociologi.
Intervjuerna kommer att hållas den 16/9 på Häktet Sollentuna.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Månadslön Individuell lönesättning kommer att tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
