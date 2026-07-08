Kamininstalatör / Snickare
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2026-07-08
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Snickare/Kamininstallatör sökes – Stockholm
Vill du arbeta med ett fritt och varierande hantverksyrke där kvalitet och kundnöjdhet står i fokus? Vi söker nu en snickare/kamininstallatör till vårt team i Stockholmsområdet.Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Som snickare/kamininstallatör kommer du att arbeta med installation av kaminer, skorstenar och tillhörande byggnadsarbeten hos både privatpersoner och företag. Arbetet innebär stor variation där du ansvarar för hela installationen – från förberedande snickeriarbeten till färdig installation och slutkontroll.
Arbetet utförs huvudsakligen ute hos kund runt om i Stockholmsområdet.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av snickeri eller byggbranschen.
Är praktiskt lagd och arbetar noggrant.
Är ansvarstagande och kan arbeta både självständigt och i team.
Har ett trevligt bemötande och sätter kunden i fokus.
Har B-körkort (krav).
Erfarenhet av kamin- eller skorstensinstallation är meriterande, men inte ett krav.
Vi erbjuder
Ett omväxlande och självständigt arbete
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö
Servicebil och arbetsverktyg.
Möjlighet att utvecklas inom företaget.Så ansöker du
Låter det här som något för dig? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation. Urval sker löpande, så vänta inte med att höra av dig.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: Fsbyggteknik@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetssökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FS Byggteknik AB
(org.nr 559338-2699)
Håsjögränd 2 (visa karta
)
162 54 VÄLLINGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9996465