KAM Säljare Stockholm
Studioroom Sweden AB / Säljarjobb / Motala Visa alla säljarjobb i Motala
2026-01-08
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studioroom Sweden AB i Motala
Säljare till Studioroom - Stockholm
Plats: Stockholm (Hornsgatan 103, Stimhuset)
Omfattning: Heltid / Deltid enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse
Om Studioroom
Studioroom är ett nystartat växande svenskt bolag som skapar premium arbetsmiljöer och kontorslösningar där design, akustik, funktion och välmående möts. Vi arbetar med företag, fastighetsägare och kontorshotell som vill ta sina lokaler till nästa nivå.
Genom vårt koncept Studioroom Society arbetar vi även med helhetslösningar och ekosystem runt arbetsplatsen, där service, upplevelse och långsiktigt värde står i fokus.
Om grundaren
Studioroom är grundat av Joel Tinnerholm, entreprenör, musiker och kreatör med bakgrund inom både näringsliv i Sverige och musikindustrin i Los Angeles.
Om rollen
Vi söker nu en utåtriktad och driven säljare till Stockholmsområdet.
Du behöver ingen tidigare säljerfarenhet - det viktigaste är att du är social, trevlig och vill utvecklas.
Rollen passar dig som:
gillar att träffa människor
är nyfiken, engagerad och kommunikativ
vill bygga relationer och lära dig försäljning i praktiken
Du kommer att arbeta nära Studiorooms team och vara en viktig del i Studiorooms fortsatta tillväxt.Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Kontakta och boka möten med företag och fastighetsägare/andra kunder
Presentera Studiorooms koncept och lösningar
Skapa och utveckla kundrelationer
Delta i möten, visningar och presentationer
Arbeta med uppföljning och kunddialog
Vi söker dig som
Är 18-25 år
Har fullbordad gymnasieutbildning
Talar och skriver flytande svenska
Är utåtriktad, social och trevlig
Är ansvarstagande och vill utvecklas
Trivs med att arbeta mot mål
Körkort är meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder
En möjlighet att växa tillsammans med ett nytt och spännande bolag
Praktisk säljerfarenhet och personlig utveckling
Nära samarbete med grundaren
Ett kreativt, professionellt och positivt arbetsklimat
Möjlighet till långsiktig roll inom företagetSå ansöker du
Skicka din ansökan via Arbetsförmedlingen.
Urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@studioroom.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studioroom Sweden AB
(org.nr 559413-8629)
Hornsgatan 103 (visa karta
)
117 28 STOCKHOLM Kontakt
Joel Tinnerholm joel.tinnerholm@studioroom.se 0760075207 Jobbnummer
9674159