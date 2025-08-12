Kallskänkor till Gate gourmet!
Nu söker vi på Libera kallskänkor till Gate gourmets cateringproduktion på Arlanda flygplats. På Gate Gourmet ser de till att resenärer världen över kan njuta av måltider av högsta kvalitet!
Uppdraget
Vi söker nu fler noggranna och erfarna kallskänkor till vår kund Gate gourmet som tillverkar högkvalitativa måltider för flygplanspassagerare. Om du har ett genuint intresse för matlagning och trivs i en dynamisk och fartfylld arbetsmiljö, kan detta vara en fantastisk möjlighet för dig.
Du kommer att ansvara för att förbereda och tillaga mat för stor volym där dina arbetsuppgifter bland annat innebär:
Säkerställa att måltiderna håller högsta kvalitet och uppfyller de strikta krav som ställs inom flygplanscatering.
Hantera och förvara råvaror på ett korrekt sätt för att säkerställa hållbarhet under transport.
Följa strikta hygien- och säkerhetsrutiner
Samarbeta nära övriga teammedlemmar för att bidra till effektivt produktionsflöde.
Tjänsten är förlagd på två skift, 06:00-14:30 / 14:15-22:45, samt rullande helgpass.
Vem du är
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att bidra till att ge passagerarna en god måltidsupplevelse. För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet från restaurangbranschen och har god kännedom om riktlinjer för hantering av livsmedel. Du har också ett öga för detaljer och en förmåga att arbeta effektivt.
Vi ser att du som söker:
Kan arbeta enligt verksamhetens skift
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
Har ett gott säkerhetstänk och förståelse för hygien- och livsmedelssäkerhet.
Har kock-, kallskänk- eller konditorutbildning.
Det är även meriterande om du har erfarenhet från catering, livsmedelsproduktion, lager eller transport.
Då Gate gourmet ligger på Arlanda flygplats, som ingår i säkerhetsklass tre och är ett skyddsobjekt, behöver du genomgå en säkerhetsprövning under rekryteringsprocessen. För att gå genom säkerhetsprövningen behöver vi bland annat dokumentation för vad du har gjort de senaste fem åren, att du är ostraffad samt har giltigt ID-kort.
Denna tjänst ingår i Liberas uthyrningsverksamhet mot kund med möjlighet till direkt anställning hos kunden efter avslutad visstidsanställning. Urval sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!
Information om Gate Gourmet
Gategourmet tillhör gategroup och är världens största oberoende cateringföretag och producerar, paketerar och levererar catering för flygbolag och järnvägar. Att arbeta hos oss innebär att bli del av en händelserik arbetsmiljö där det finns stor möjlighet att påverka. Mer information om gategourmet hittar du på www.gategroup.com. Ersättning
