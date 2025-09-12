Kallskänka till butikskök

Vi på Maxi ICA Stormarknad söker en kreativ och serviceinriktad kallskänka till vårt butikskök. Här blir du en del av ett engagerat team som tillsammans utvecklar inspirerande måltidslösningar för våra kunder - både i butik och genom catering.
Som kallskänka hos oss arbetar du med att skapa fräscha och tilltalande produkter, såsom smörgåstårtor, smörgåsar och olika uppläggningar. Tjänsten kan innehålla jobb i vår manuella delikatess/fiskdisk då avdelningarna samarbetar nära. Detta ger variation och möjlighet att utveckla din kompetens ytterligare.
Vi söker dig som:
Har utbildning eller erfarenhet inom kök, restaurang eller storkök
Är kreativ, noggrann och har ett öga för detaljer
Trivs i ett högt tempo och gillar att ta ansvar
Brinner för att leverera kvalitet, god smak och snygga upplägg
Har servicekänsla och tycker om mötet med kunder och kollegor
Hos oss blir du en del av ett arbetslag med cirka 11 kollegor där samarbete, glädje och arbetsmoral står i fokus. Vi ser en stor potential i att utveckla butikens färdiga måltidslösningar, och här får du vara med och bidra till den utvecklingen.
Omfattning: ca 75%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt avtal Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kronhallen Butik AB
(org.nr 556782-6366) Arbetsplats
ICA Maxi Karlskoga Kontakt
Rasmus Nordwall rasmus.nordwall@kronhallen.se Jobbnummer
9506974