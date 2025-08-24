kallskänka/kock med bagerierfarenhet

Park Kafé i Näsbypark AB / Kockjobb / Täby
2025-08-24


Vi söker en kallskänka/kock med bagerierfarenhet till Viggbyholms Stationskafé!
Viggbyholms Stationskafé är ett av Norrorts mest populära kaféer - en varm, personlig och välbesökt mötesplats där kvalitet och service står i centrum. Nu söker vi en kallskänka eller kock med erfarenhet av bageri som vill bli en del av vårt lilla, engagerade team.

Publiceringsdatum
2025-08-24

Om tjänsten
Vi söker dig som har vana från kallkök och gärna också erfarenhet av att baka. Du kommer ha en viktig roll i det dagliga arbetet i vårt kök och bidra till att hålla hög kvalitet på vårt utbud.

Arbetsuppgifter
Baka ut bröd och bullar varje morgon

Förbereda luncher och kalla rätter och varma rätter

Göra smoothies, röror och andra tillbehör till kaféet

Köra och hämta leveranser från vårt centralkök

Stötta övrig personal i kaféet vid behov

Vi söker dig som:
Har erfarenhet som kallskänka eller kock, gärna med bageribakgrund

Är noggrann, självgående och van att arbeta i högt tempo

Trivs med att ta ansvar och samarbeta i ett litet team

Har B-körkort (krav)

Tjänsten är heltid eller deltid efter överenskommelse. Arbetstiderna är främst förlagda till dagtid och helgarbete förekommer enligt schema.
Välkommen med din ansökan!
Skicka din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
E-post: maryam@stationskafeet.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kock/kallsänka".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Park Kafé i Näsbypark AB (org.nr 556975-0390)
Södervägen 5 (visa karta)
183 57  TÄBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Viggbyholmssationskafe

Jobbnummer
9472788

