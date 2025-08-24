kallskänka/kock med bagerierfarenhet
2025-08-24
Vi söker en kallskänka/kock med bagerierfarenhet till Viggbyholms Stationskafé!
Viggbyholms Stationskafé är ett av Norrorts mest populära kaféer - en varm, personlig och välbesökt mötesplats där kvalitet och service står i centrum. Nu söker vi en kallskänka eller kock med erfarenhet av bageri som vill bli en del av vårt lilla, engagerade team.Publiceringsdatum2025-08-24Om tjänsten
Vi söker dig som har vana från kallkök och gärna också erfarenhet av att baka. Du kommer ha en viktig roll i det dagliga arbetet i vårt kök och bidra till att hålla hög kvalitet på vårt utbud.Arbetsuppgifter
Baka ut bröd och bullar varje morgon
Förbereda luncher och kalla rätter och varma rätter
Göra smoothies, röror och andra tillbehör till kaféet
Köra och hämta leveranser från vårt centralkök
Stötta övrig personal i kaféet vid behov
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som kallskänka eller kock, gärna med bageribakgrund
Är noggrann, självgående och van att arbeta i högt tempo
Trivs med att ta ansvar och samarbeta i ett litet team
Har B-körkort (krav)
Tjänsten är heltid eller deltid efter överenskommelse. Arbetstiderna är främst förlagda till dagtid och helgarbete förekommer enligt schema.
Välkommen med din ansökan!
Skicka din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
E-post: maryam@stationskafeet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kock/kallsänka". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Park Kafé i Näsbypark AB
(org.nr 556975-0390)
Södervägen 5 (visa karta
)
183 57 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Viggbyholmssationskafe Jobbnummer
9472788