Kallskänka
2026-02-17
Kallskänka till vårt Kök- Vi växer och söker fler kollegor!
Älskar du mat, högt tempo och följa nya trender? Då kan du vara den vi söker!
Vi på Hela Nackas Matmarknad fortsätter växa och behöver nu förstärka köket med en engagerad kallskänka som trivs i ett fartfyllt kök och vill vara del av ett härligt team.
Om rollen:
Som kallskänka tillagar och producerar du bla
• Sallader
• Wraps
• Smörgåsar
• Catering
• Helgkassar
Vi söker dig som har:
• Arbetat som kallskänka under minst 2år, meriterande i butikskök.
• Goda kunskaper i livsmedelshygien
• Som person är du glad, positiv och nogrann
• Är stresstålig och effektiv
• Trivs med att arbeta i team men kan även arbeta självständigt.
Tjänsten är på Heltid och en tillsvidareanställning.
Dagtid/kväll samt var 3:e helg.
Intervjuer kommer att ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vi ser framemot att höra från dig! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kajsas Livs i Sickla AB
(org.nr 556677-7040) Arbetsplats
ICA Kvantum Sickla Jobbnummer
9746253