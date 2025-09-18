Kallkök & Service
2025-09-18
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Vill du bli vår nya kollega?
Som kallskänka hos oss startar du dagen tidigt med att förbereda smörgåsar, samt sallader till vår lunchservering. Du behöver vara morgonpigg, strukturerad, och ha ett stort intresse för att skapa goda och tilltalande produkter till våra gäster. Du får gärna vara intresserad av att driva och utveckla vårt kallkök!
Du startar dagen med att arbeta i kallköket för att sedan gå över till att arbeta i kassan och serva våra gäster, fylla på montrar osv. Du behöver alltså tycka att service är lika kul som att skapa goda ätbara saker!
Tjänsten är tillsvidare (ca 80%) med provanställning á 6 månader och önskas tillsättas under oktober. Vi lägger stor vikt vid din personlighet, men erfarenhet av arbete från service/kök/kallkök är meriterande.
Observera att du måste ha körkort & tillgång till bil för att komma till oss, då det ej finns några bussförbindelser.
Hoppas att vi ses!
Skicka din ansökan till jobb@brahehus.com
och märk med "kallskänka" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
