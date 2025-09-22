Kalkylledare Saab Dynamics
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vill du axla en viktig roll i vår utvecklingsorganisation och hjälpa oss att framgångsrikt utveckla våra framtida produkter? Ansök i så fall till tjänsten som Kalkylledare inom utvecklingsavdelningen på Saab Dynamics.
Du kommer att tillhöra utvecklingsenheten inom vårt affärsområde Missile Systems Planning & Support på Saab Dynamics. Som kalkylledare leder och koordinerar du multifunktionella team av experter för att estimera kostnaden för våra kommande affärer och skapar förutsättningar för framgångsrika genomföranden av våra kontrakt.
I rollen som kalkylledare får du en möjlighet att arbeta med alla våra produkter inom affärsområdet, som består av ca 700 medarbetare på tre orter Linköping, Karlskoga och Karlstad. Vårt arbete sker ortsövergripande. Placeringsort är Linköping.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
*
Förbereda och strukturera genomförandet av kalkylarbetet
*
Ansvara för att ta fram kostnadsberäkningar för ett utvecklingsuppdrag
*
Koordinera och leda framtagandet av estimeringen för det kommande kontraktet
*
Samarbeta med olika avdelningar som teknik, inköp och projektledning för att samla in nödvändig information för kalkyler
*
Sammanställa och presentera resultatet av kalkyler för ledning och olika intressenter
*
Säkerställa att all relevant dokumentation, inklusive kalkyler och rapporter är korrekt och lättillgängliga
*
Bidra med kunskap från kalkylarbetet under projektens uppstartsfas
*
Hantera ERP- och PPM-verktyg d.v.s. IFS, Antura, MS Project m.fl.
Din Profil
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av projektledning eller att leda arbetet med kalkyler. Det är meriterande om du har erfarenhet av produktutveckling inom tillverkningsindustrin. Du har genom olika utmaningar lärt dig att skapa team som har ett bra samarbete och lyckas slutföra sina åtaganden. Vi tror att du som kalkylledare inspirerar, lyfter dina kollegor och där av bidrar till ett utvecklande och tillåtande arbetsklimat.
För att lyckas i rollen är du en motiverad och strukturerad person som gillar när vardagen skapar utmaningar där du behöver anpassa ditt arbetssätt för att uppnå dina intressenters krav på leverans. Du är en ledare med stor förmåga att kommunicera och samordna. Du är social och flexibel och kan snabbt bekanta dig med förändringar och behov. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi ser att du har en examen från universitet/högskola inom teknik eller motsvarande erfarenhet. Rollen kräver även mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av ERP- och PPM-verktyg d.v.s. IFS, Antura, MS Project m.fl.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
