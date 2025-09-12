Kalkylingenjör - Mark och Betong
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas och utveckla andra som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Vi söker nu en erfarenKalkylingenjörmed spetskompetens inommark och betongtill vårt team i Stockholm, Sundbyberg.
Som Kalkylingenjör på Svevia driver du kalkylarbetet från förfrågningsunderlag till färdigt anbudsförslag i våra anläggningsprojekt. Du arbetar både självständigt och i team, särskilt vid större projekt. Rollen är bred och innefattar allt från tids- och kostnadskalkylering till planering, uppföljning, inköp samt bedömning av risker och möjligheter.
Du har en viktig roll i att bidra till utveckling och innovation genom att hålla dig uppdaterad kring tekniker, priser och alternativa metoder och material. Du samarbetar nära inköpare, projektchefer och platschefer, och blir en del av ett kompetent team med tre andra kalkylingenjörer. Du rapporterar till kalkylchef.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra detaljerade kalkyler för mark- och anläggningsprojekt.
Bedöma kostnader för olika tekniska lösningar och alternativa utföranden.
Tolka ritningar, mängdförteckningar och tekniska beskrivningar.
Säkerställa att kalkyler baseras på korrekta mängder och specifikationer.
Driva hela kalkylprocessen från förfrågningsunderlag till färdigt anbudsförslag.
Ansvara för överlämning till produktionsteamet.
Identifiera kostnadseffektiva lösningar och möjligheter i projekten.
Vem är du?
För att lyckas i rollen som Kalkylingenjör ser vi att du är en person som har lätt för att samarbeta och bygga goda relationer, både internt och externt. Du har ett engagerande och inspirerande arbetssätt som bidrar positivt till teamets utveckling. Med din strukturerade och planerade förmåga tar du ansvar för dina uppgifter och driver dem framåt med precision. Du är analytisk och lösningsorienterad, vilket gör att du snabbt kan identifiera möjligheter och hantera komplexa utmaningar på ett effektivt sätt.
Vi tror att du har med dig:
Minst 5 års erfarenhet som kalkylingenjör
Bakgrund inom produktion, gärna som arbetsledare eller platschef Goda kunskaper i: - Entreprenadjuridik - AMA/MER Anläggning, AB04 och ABT06 - Tolkning och analys av förfrågningsunderlag och AF-delar - LOU - Kalkylverktyget MAP - Anbudsarbete inom mark/VA/vägprojekt - Betongkalkylering, särskilt broar
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av större anläggningsprojekt (300-1000 Mkr)
Erfarenhet av samverkansprojekt
Varför Svevia?
Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd.
Vi har karriärvägarna för dig som både vill bli chef och ledare eller vill utvecklas i din befintliga yrkesroll. Framgången skapar vi som ett lag. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
