Kalkylator inom byggbranschen
Vi söker nu en kalkylator med god erfarenhet (minst 5 år) från arbete inom byggbranschen till en av våra kunder i Stockholm.
Vi söker dig som kan hantera projekt i Handy day, Tensight och/eller Komers
Arbetsplatsen ligger på Liljeholmen i centrala Stockholm.
I dina arbetsuppgifter som kalkylator ingår att skapa detaljerade kalkyler för bygg- och anläggningsprojekt, vilket inkluderar beräkning av kostnader för material, arbetskraft och tidsåtgång.
Rollen innefattar att utvärdera och presentera resultat för att säkerställa projektens lönsamhet och kvalitet.
Utbildning och erfarenhet inom byggteknik är ett krav, och goda kunskaper i kalkyl- och MS Excel-program är viktiga.
Arbetsuppgifter
Skapa kalkyler: Ta fram grundläggande kalkyler för olika projekt, vilket kan inkludera att beräkna materialåtgång, tidsåtgång och personalkostnader.
Ska kunna Bidcon kalkylprogram väl.
Word, Excel, Bluebeam
Utvärdera och presentera: Ansvara för uppföljning och utvärdering av kalkylerna samt presentera resultaten för projektansvariga.
Hantera anbud: Besvara inkomna förfrågningar och ta fram fullständiga anbud, ofta i samarbete med leverantörer, kunder och kollegor.
Säljande kunskaper i kontakt med nya beställare
Juridik och avtal: Arbeta med entreprenadjuridik och ha god förståelse för administrativa krav i förfrågningsunderlag och kontrakt, som till exempel AMA AF.
Tolka ritningar: Läsa och tolka ritningar och tekniska beskrivningar.
Ska ha kunnande i material, byggprocesser, ritningsförståelse förstå Fu underlag Kvalifikationer
Utbildning och erfarenhet: Relevant ingenjörsutbildning eller motsvarande dokumenterad erfarenhet från byggbranschen är ett krav.
Erfarenhet som kalkylator, platschef eller arbetsledare är meriterande.
Tekniska kunskaper: God kännedom om byggteknik, material, kvalitet och miljö.
Program: Mycket goda kunskaper i relevanta kalkylprogram samt MS Excel är nödvändig
Personliga egenskaper: Strukturerad, analytisk och affärsmässig med en förmåga att hitta kostnadseffektiva lösningar
Vara självgående med eget driv och framdrivande av vår kalkylavdelning med avstämningar .
Man ska ha jobbat med detta minst 5 år med goda referenser
Språk: Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är krav.
Vår kund kan erbjuda en trevlig arbetsplats med duktiga kollegor på Liljeholmskajen i Stockholm.
Byggprojekten finns runt i Sverige, du kommer att ha en fast månadslön och även vara del av kundens bonusprogram.
Arbetstid dagtid måndag-fredag men visst arbete kan förekomma andra tider i samband med projektens deadlines.
Detta är en rekrytering dvs du blir direkt anställd hos vår kund med en 6 månaders provanställning till att börja med.
Platsen ska tillsättas omgående, vi ser gärna att du i din ansökan anger ett möjligt startdatum samt löneanspråk och att du tydligt anger hur du uppfyller de krav som finns för tjänsten.
Vi vill också gärna att du anger referenser hos tidigare arbetsgivare/projekt med namn, titel och telefonnummer.
Vi kommer att hålla intervjuer löpande!
Om arbetsgivaren
Vi på 21Activa Bemanning & Rekrytering har över 30 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering.
Med fokus på lager, logistik, transport, bygg och administration hjälper vi företag i Stockholm, Uppsala, Roslagen och Mälardalen att hitta rätt kompetens.
Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal som står för trygghet och engagemang. När våra medarbetare mår bra skapas de bästa resultaten för våra kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Wernström". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 21Activa Bemanning & Rekrytering AB
