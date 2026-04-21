Kalkylator
Engagerad kalkylator till Nordisk Grundteknik - bli en nyckelspelare i framtidens byggande!
Har du ett skarpt öga för siffror, ett strategiskt tänkande och en vilja att påverka stora projekt från grunden? Vill du vara med och bygga framtidens samhälle - både bildligt och bokstavligt? Då är det här din chans!Nordisk Grundteknik är resultatet av en kraftfull sammanslagning - sju framgångsrika bolag har blivit ett starkt team. Tillsammans har de skapat en ledande aktör inom grundläggning och grundförstärkning i Norden. Nu står de inför en ny, spännande fas - och vi söker dig som vill vara med på resan.
Om rollenSom kalkylator hos Nordisk Grundteknik spelar du en avgörande roll i att analysera, bedöma och kalkylera kostnader för deras projekt - allt från mindre uppdrag till stora, tekniskt avancerade infrastrukturlösningar. Du blir en viktig del av ett kunnigt och engagerat team där samarbete, innovation och noggrannhet går hand i hand.Ditt arbete skapar grunden för deras projekt - bokstavligen. Genom din insats bidrar du till hållbara, säkra och effektiva lösningar för framtidens byggnader, vägar och samhällen.Vi erbjuder dig:
Ett sammansvetsat företag med bred erfarenhet och spetskompetens - nu starkare än någonsin.
En arbetskultur som gör skillnad - där du blir sedd, lyssnad på och ges möjlighet att påverka.
Utvecklande och varierande projekt som utmanar och inspirerar - ingen dag är den andra lik.
Ett team fyllt av passionerade kollegor som hjälper varandra växa - både professionellt och personligt.
Framåtanda och nytänkande - här tror man på att förbättra, förenkla och tänka nytt.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av kalkylarbete inom anläggning.
Har en analytisk förmåga, ett affärstänk och en vilja att samarbeta.
Gillar siffror lika mycket som du gillar människor - och motiveras av att se konkreta resultat av ditt arbete.
Har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, då båda språken används i arbetet.
Vill du bli en del av något större?Hos Nordisk Grundteknik får du inte bara ett jobb - du får en möjlighet att påverka, växa och skapa framtidens samhälle tillsammans med några av branschens mest engagerade människor. Sök redan idag - och låt oss skapa något stort, tillsammans!För fler frågor om tjänsten varmt välkommen att kontakta Jimmy Eriksson på Sibe Construction AB så berättar jag mer om tjänsten. Ni når mig på 0706-691988 eller så kan ni mejla mig på jimmy@sibeconstruction.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sibe Construction AB
(org.nr 559474-0754), https://www.palab.eu/
442 40 KUNGÄLV Arbetsplats
Nordisk Grundteknik AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Dina Mandaric dina@sibeconstruction.se +460706690700 Jobbnummer
9866032