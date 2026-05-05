Kalkyl- & Anbudschef Region
Peab Sverige AB / Byggjobb / Karlstad
2026-05-05
Publiceringsdatum2026-05-05Om tjänsten
Har du ett intresse för affärsmannaskap där du är en lagspelare med vinnarskalle? Då har vi en spännande utmaning för dig när vi nu söker en kollega som vill utveckla och leda vår funktion, Kalkyl och Anbud.
Varje byggprojekt börjar med en idé och tanke där våra kunder startar en anbudsprocess och vi tävlar med marknaden om uppdragen. I och med detta är vår kalkyl- och anbudsfunktion kritisk för verksamheten och avgörande för att vi ska nå våra strategiska mål.
Vi söker nu en ledare som vill utveckla den regionala funktionen inom anbudsprocessen och samtidigt vill arbeta operativt, till viss del, i anbudsarbetet. För att lyckas i rollen behöver du ha förståelse för byggprocessen och därmed ha någon form av erfarenhet från byggbranschen. Du har naturliga ledaregenskaper där det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att ha varit chef. Du blir en viktig ledare för en stödfunktion där du och ditt team stöttar linjeverksamheten i att uppnå nöjda kunder och lönsamma projekt. I rollen säkerställer du bland annat att funktionens resurser används effektivt där du utvecklar deras kompetens genom bla erfarenhetsutbyte. Din avdelning ska ha förståelse för hela affären för att kvalitetssäkra tekniska lösningar, hitta möjligheter och se risker. Genom lagarbete skapar ni konkurrensmässiga villkor tillsammans med våra underentreprenörer som resulterar i en smidig produktion och en fin slutprodukt.
Du och våra kalkylingenjörer som är geografiskt utspridda inom regionen, arbetar nära linjeorganisationen. Du rapporterar till regionchef och ingår i regionens ledningsarbete kopplat till marknad. Du representerar regionen i affärsområdets nätverk för kalkylchefer. Placeringsort är något av våra kontor i Örebro, Karlstad, Västerås eller Eskilstuna. B körkort är ett krav för resor huvudsakligen inom regionen.
Vi kan utlova ett arbete som ständigt är utvecklande, tillsammans med härliga kollegor och ett generöst förmånspaket.
Vid frågor är du välkommen att kontakta regionchef Nils Staffansson, 073-337 32 00, eller HR-chef Lars Erik Magnusson, 072-533 76 45.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
Nils Staffansson nils.staffansson@peab.se
