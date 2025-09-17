Kaffetekniker till Happy Boss
2025-09-17
Happy Boss AB erbjuder helhetslösningar som effektiviserar och förenklar livet på kontoret. Med vår vision om att frigöra kundens tid och våra ledord "Enkelt, professionellt och personligt" strävar vi efter att skapa långsiktiga kundrelationer med hög tillit och tydlighet. Vi är stolta över att vara ett Great Place to Work och erbjuder en arbetsplats där utveckling, gemenskap och glädje står i fokus.
Happy Boss växer fort och med stora kunder som Spotify, Puma och VISA med flera. Bolaget omsatte förra året 204 mkr och ska i år omsätta 250 mkr. Är du redo för att vara med på resan?
Nu söker vi en driven och nyfiken kaffetekniker till vårt kompetenta kaffeteam på Happy Boss. Teamet består av en teamleader och två tekniker. Ett team med hög kompetens inom kaffe och vatten med högt fokus på kundnöjdhet. Älskar du kaffe och har ett intresse för teknik? Vill du ha ett varierande och spännande jobb där du får använda dina servicekunskaper? Då kan det här jobbet vara perfekt för dig!
Om rollen
I rollen som kaffetekniker kommer du att vara en viktig del av serviceteamet. Ditt främsta mål är att säkerställa att våra kunder är nöjda med sina kaffemaskiner och den service de får. Arbetet är dynamiskt och omväxlande. Din dag planeras utifrån inkommande ärenden och bokningar, vilket ger dig stor frihet att arbeta självständigt. Tjänsten innebär också ett nära samarbete med kunder och kollegor. Då du till stor del utför arbete på plats hos våra företagskunder i Stockholm.
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Reparation och service av kaffemaskiner i varumärkena Thermoplan, Jura och Bonamat på plats hos kunder och i vår verkstad.
Kvalitetssäkring av kaffemaskiner och anpassning av smakinställningar.
Leverans och installation av maskiner hos nya och befintliga kunder.
Hygienservice löpande hos våra befintliga kunder.
Din profil
För att lyckas i rollen kaffetekniker ser vi snarare att du är rätt person med rätt driv än att du behöver besitta en lång erfarenhet. Vårt kompetenta team med ledning av erfaren teamleader har möjligheten att vidare utveckla din befintliga kompetens. Du ska drivas av att vara med på en stor tillväxtresa som går fort och erbjuda en kundservice över förväntan.
För jobbet krävs det att du har:
Körkort och god körvana.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
En god grundfysik.
Grundläggande datorkunskaper.
Vad vi erbjuder:
En roll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka.
En stimulerande arbetsmiljö där vi har roligt tillsammans och firar framgångar.
Utvecklingsmöjligheter i en växande organisation.
En arbetsplats med tydligt fokus på gemenskap, glädje och samarbete.
Omfattning:
Heltid, 8-17 där arbetsdagen börjar/slutar ute hos kund eller vid företagets kontor i Solna vid angiven tid. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Happy Boss AB
(org.nr 556838-4076) Arbetsplats
Happy Boss Kontakt
Mirelle Englund mirelle.englund@happyboss.se 076-00 003 32 Jobbnummer
9514045