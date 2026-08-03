Sjölins Gymnasium Malmö söker teckenspråkstolkar
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Sjölins Gymnasium Malmö söker teckenspråkstolk
Drivs du av att arbeta med ett verklighetsbaserat och ämnesöverskridande lärande? På Sjölins gymnasium uppmuntrar vi till nyfikenhet, samarbete och kritiskt tänkande genom vårt unika arbetssätt med casemetodik, en metodik baserad på Harvardmodellen. Genom casemetodiken skapar vi en dynamisk arbetsmiljö där du tillsammans med dina kollegor jobbar över ämnesgränserna och drar nytta av varandras kunskaper.
Sjölins gymnasium har utbildat elever genom casemetodiken sedan 2000 och idag är vi ca 230 medarbetare och ca 3000 elever på våra fem gymnasieskolor.
Det här är Sjölins gymnasium Malmö
Sjölins gymnasium Malmö startade 2022 och erbjuder tre högskoleförberedande program, Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet. Vi är en fristående skola belägen i Västra hamnen i nyrenoverade, ljusa och fräscha lokaler. Vi har i dagsläget 320 elever samt 25 medarbetare. Se mer på https://sjolinsgymnasium.se/malmo/.
Det här söker vi
Vi söker dig som är teckenspråkstolk för att arbeta tillsammans en elev som nu börjar hos oss i årskurs 1. Du kommer att arbeta i nära samarbete med elev och lärare i klassrummet.
Det här erbjuder vi dig
Som medarbetare hos oss på Sjölins gymnasium arbetar du nära dina kollegor i ämnesöverskridande case. Sedan 2019 har vi samarbetat med en professor på Harvard Business School för att ytterligare stärka vår casemetodik. Vi värdesätter dina idéer och initiativ och ser fram emot att fira både små och stora framgångar tillsammans. Hos oss får du möjlighet att växa professionellt och bidra till att forma framtidens utbildning.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Övrig information
Tillträdesdag: 17 augusti 2026 eller enligt överrenskommelsePlaceringsort: MalmöAnställningsform:
Tidsbegränsad heltidstjänst
Sista dag att ansöka är 260902Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med rektor Anton Hulthén (anton.hulthen@sjolinsgymnasium.se
, 040-160091)
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut. Om du erbjuds anställning är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
211 15 MALMÖ Arbetsplats
Sjölins gymnasium Kontakt
Rekryterare
Anton Hulthén anton.hulthen@sjolinsgymnasium.se Jobbnummer
10019480