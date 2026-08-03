Distriktschef till Nordic Wellness Norrland Nord
Sportlife M W AB / Chefsjobb / Luleå Visa alla chefsjobb i Luleå
2026-08-03
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Distriktschef till Nordic Wellness i Norrland Nord – en ledarroll med energi och träningsglädje!
Brinner du för folkhälsa, ledarskap och vill vara med och forma framtiden för Sveriges största friskvårdskedja? Nu har du chansen att ta en nyckelroll i ett växande företag där tempo, utveckling och glädje står i centrum.
💚 Om Nordic Wellness
Vi är Sveriges största friskvårdskedja med närmare 400 klubbar och ett växande antal padelanläggningar över hela landet. Med över 500 000 medlemmar erbjuder vi ett brett utbud av träning och välmående för alla åldrar – med hög kvalitet, stort hjärta och starkt driv. Vårt mål är att nå 600 klubbar till år 2030.
Vår resa är långt ifrån över – och nu söker vi dig som vill vara med och leda vidare!
Om rollen
Vi söker nu en drivande, trygg och närvarande distriktschef till vårt team i Norrland Nord. I denna roll är du ytterst ansvarig för resultat, ledarskap och utveckling av ca 20 klubbar, som ingår i Division Öst tillsammans med dina kollegor och divisionschef.
Som distriktschef är du operativt närvarande på plats i klubbarna, nära dina platsansvariga och team. Ditt uppdrag är att ge dem de rätta förutsättningarna för att leverera fantastiska träningsupplevelser varje dag. Du jobbar strategiskt, men ännu mer hands-on – du inspirerar, motiverar och syns i vardagen.
Ditt uppdrag:
Leda, coacha och utveckla klubbarna och platsansvariga i ditt distrikt
Säkerställa starka team, hög service och god försäljning
Ansvara för resultat och måluppfyllelse
Arbeta nära divisionschef och kollegor inom HR, sälj, ekonomi, marknad och IT
Skapa en positiv och professionell Nordic Wellness-anda
Du utgår från en av våra klubbar i distriktet, men rör dig regelbundet mellan anläggningarna varje vecka. Arbetet är förlagt främst dagtid, men även kvällar och helger kan förekomma, beroende på verksamhetens behov.
Vi söker dig som:
Erfarenhet av operativt ledarskap, gärna inom detaljhandel, service eller träningsbranschen
Är en närvarande och tydlig ledare som kan motivera andra till att växa
Har ett högt driv, affärsfokus och gillar att jobba målinriktat
Har lätt för att bygga relationer, med både team och medlemmar
Är prestigelös, trygg i förändringar och vågar ta beslut
Talar och skriver flytande svenska
Har B- körkort
Bor mellan någonstans mellan Luleå och Kiruna.
Vad du får hos oss:
En spännande och utvecklande roll i ett företag i stark tillväxt
Stort eget ansvar med möjlighet att påverka
En arbetsplats med stark gemenskap, energi och framåtanda
Kollegor som brinner för det de gör
Möjligheten att göra verklig skillnad – för både människor och folkhälsan
Våra värdeord:
FUN. MOVEMENT. STRONG. TOGETHER. De genomsyrar allt vi gör – både för våra medlemmar och våra medarbetare. Hos oss tränar vi inte bara kroppen, utan också kulturen.
📍 Tjänst: Distriktschef, Nordic Wellness Norrland Nord. Vi ser gärna att du är bosatt någonstans mellan Luleå och Kiruna. 📅 Start: Enligt överenskommelse
Sök idag!
Om du går vidare till slutskedet av rekryteringsprocessen kan en bakgrundskontroll komma att genomföras. Detta sker alltid med ditt samtycke.
För oss på Nordic Wellness är en trygg och hälsosam arbetsmiljö viktigt. Som en del av vårt förebyggande arbetsmiljöarbete tillämpar vi slumpmässiga drogtester.
Urval och intervjuer sker löpande – så vänta inte. Skicka in din ansökan idag och bli en del av Nordic Wellness-familjen, där vi tillsammans lever våra värdeord: FUN 💫 MOVEMENT 🏃 STRONG 💪 TOGETHER 🤝 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8160939-2127619". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sportlife M W AB
(org.nr 556539-9747), https://jobb.nordicwellness.se
Nordic Wellness Luleå Porsön (visa karta
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977 54 LULEÅ Arbetsplats
Nordic Wellness Jobbnummer
10019491