Kafebiträde
Servitörsjobb / Stockholm
2025-08-10
Vi är ett ganska nystartat fik, våffleri och glassbar på en av de mysigaste gatorna på Söder.
Vårt största fokus är en nöjd kund. Därför är service, noggrannhet och laganda viktigt för oss.
Vi söker en ny superstjärna till vårt lag. Du är Barista och har erfarenhet av att jobba på cafe eller liknande. Du kan ha flera bollar i luften och kan kliva fram när det b lir stressigt. Självklart alltid med ett leende. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22
E-post: Pepelive@live.se
Detta är ett deltidsjobb.
Swedenborgsgatan 7
118 52 STOCKHOLM
