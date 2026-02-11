Jurist- och kontorsassistent till juristbyrå
KFX HR-partner Skandinavien AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KFX HR-partner Skandinavien AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-11Om tjänsten
Vi söker nu för vår kunds räkning en strukturerad och serviceinriktad jurist- och kontorsassistent till deras kontor i centrala Stockholm. I rollen har du en central funktion och är ofta den första kontakten för företagets klienter och samarbetspartners. Du arbetar nära deras jurister och stöttar verksamheten med både administrativa och koordinerande uppgifter i en professionell och tempofylld miljö.Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på din kundarbetsplats. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega. Vi värnar om den personliga kontakten med alla våra medarbetare och vårt mål är att vara bemanningsbranschens bästa arbetsgivare.
Du kommer att bli anställd av KFX HR-partner, vilket innebär att det är viktigt att du trivs i rollen som konsult. Som konsult är du självgående, flexibel och pålitlig - och fungerar som både vårt och kundens ansikte utåt. Våra ledord Stolthet, Omtanke och Engagemang genomsyrar allt vi gör.Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du bland annat för:
Hantera inkommande samtal, e-post och post
Ge administrativt stöd till jurister och övriga medarbetare
Ansvara för dokumenthantering, arkivering och enklare juridisk administration
Stötta vid mötesförberedelser och säkerställa att kontoret fungerar effektivt i det dagliga arbetet
Utföra övriga kontorsadministrativa uppgifter vid behovKvalifikationer
Vi söker dig som har ett starkt eget driv och ett genuint intresse för service i en professionell kontorsmiljö. Du trivs i en central och ansvarsfull roll där du har många kontaktytor och samarbetar nära jurister och kollegor. Du är prestigelös, strukturerad och tar gärna egna initiativ- samtidigt som du inte tvekar på att kavla upp ärmarna när det behövs.
Vi ser gärna att du:
Har eftergymnasial utbildning inom juridik, administration eller motsvarande erfarenhet
Har erfarenhet av administrativt arbete, gärna från advokatbyrå eller liknande verksamhet
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Har god datorvana, systemkunskap och erfarenhet av Office-paketet
Är noggrann, strukturerad och har hög integritet
Är serviceinriktad, professionell och trivs i en roll med många kontaktytorÖvrig information
• Start: mars
• Omfattning: Heltid, måndag-fredag 8-17
• Placering: Centrala Stockholm
Detta är ett konsultuppdrag där du är anställd av KFX och arbetar ute hos kund. Vi gör en bakgrundskontroll i samtliga rekryteringsprocesser. Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Erik Lagerblad på erik.lagerblad@kfx.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ta därför chansen och sök redan idag!
#HPA Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KFX HR-partner Skandinavien AB
(org.nr 556658-2143) Arbetsplats
KFX HR-partner Jobbnummer
9736472