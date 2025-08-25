Jurist till Personalansvarsnämnden
Polismyndigheten / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2025-08-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Södertälje
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Vill du arbeta i en av Sveriges mest spännande verksamheter och samtidigt vara en del av att skydda vårt samhälle? Vi söker nu jurist till HR-avdelningen, Personalansvarsnämnden (PAN) med placering i Stockholm. Hos oss kommer du utvecklas tillsammans med engagerade och motiverande kollegor, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
Arbetsplatsbeskrivning
Personalansvarsnämnden (PAN) behandlar ärenden där anställda i Polismyndigheten är föremål för prövning enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd och lagen (1994:260) om offentlig anställning i frågor om skiljande från anställningen på grund av personliga förhållanden och disciplinansvar. Nämnden behandlar också överklagade ärenden avseende polisstudenter. Rikspolischefen är ordförande i nämnden. Ärendena bereds vid nämndens sekretariat som består av vice ordföranden i nämnden samt tre föredraganden och en administratör. Vid sekretariatet bereds även ärenden som rör anställda som prövas av Statens ansvarsnämnd. Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Uppdraget som föredragande vid personalansvarsnämnden innefattar bland annat följande arbetsuppgifter. Dina arbetsuppgifter
Bereda och föredra ärenden i personalansvarsnämnden
Hålla överläggning med anställda och arbetstagarorganisationer
Ge råd och stöd till de regionala grupperna för skiljande- och disciplinärenden (GSD)
Förbereda möten och konferenser med medarbetarna vid GSD
Bereda ärenden som rör anställda som prövas av Statens ansvarsnämnd
Informera om nämndens verksamhet inom Polismyndigheten
Ta fram årlig verksamhetsrapport
Skriva styrdokument inom området
Detta är en möjlighet för dig som har:
juristexamen
god erfarenhet av självständigt juridiskt arbete som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
mycket god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt i svenska
svenskt medborgarskap
Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även:
har relevant erfarenhet av arbete inom Polisen eller annan statlig verksamhet
är tingsmeriterad
har kunskap och arbetslivserfarenhet inom arbetsrättens och straffrättens område
har erfarenhet från att vara föredragande
Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som jurist inom polisen ska du vara lösningsfokuserad, flexibel och kunna leverera med god kvalitet även vid ett tidvis högt arbetstempo. Du har förmåga att arbeta självständigt och att ta egna initiativ samt en god samarbetsförmåga. Du är tydlig i ditt budskap samt har en god kommunikativ förmåga. Du är strukturerad, noggrann och har ordningssinne.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Jurist
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev), besvara urvalsfrågorna i ditt ansökningsmejl samt ditt betyg på juristexamen och betyg från notariemeriteringen. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Besvara följande urvalsfrågor som en del av din ansökan.
Urvalsfrågor;
Har du juristexamen? Ja/nej
Har du god erfarenhet av självständigt juridiskt arbete som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Ja/Nej Om, ja beskriv din erfarenhet.
Hur god förmåga har du att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska? 1 - Otillfredsställande, 2 - god, 3 - mycket god
Har du svenskt medborgarskap? Ja/nej
Har du relevant erfarenhet av arbete inom polisen eller annan statlig verksamhet? Ja/nej Om, ja beskriv din erfarenhet
Har du genomfört notarietjänstgöring? Ja/nej
Har du kunskap och arbetslivserfarenhet inom arbetsrättens område? Ja/nej Om Ja, beskriv var och under vilken/vilka perioder.
Har du kunskap och arbetslivserfarenhet inom straffrättens område Ja/nej Om Ja, beskriv var och under vilken/vilka perioder.
Har du erfarenhet från att vara föredragande? Ja/nej Om Ja, beskriv kortfattat din erfarenhet.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Välkommen med din ansökan i form av CV och svar på urvalsfrågor via e-post till jobb.na@polisen.se
senast den 8/9 2025. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A508.284/2025 i mailets ärendemening.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering
och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Läs mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Polismyndigheten
Polismyndigheten erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
E-post: jobb.na@polisen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A508.284/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076), http://www.polisen.se
Polhemsgatan 30 (visa karta
)
102 26 STOCKHOLM Kontakt
SEKO Polisen Karna Tillheden 010-561 66 27 Jobbnummer
9473337