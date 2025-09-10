Jurist till Mäklarsamfundet
Academic Work Sweden AB / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2025-09-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Få saker är viktigare än att ha en plats att kalla hem. Hos Mäklarsamfundet öppnas därför dörren till en värld som förenar oss alla. Din talang kommer att göra verklig skillnad i våra medlemmars vardag och avtryck som leder till att fler kan förverkliga sina innersta bostadsdrömmar på en tryggare bostadsmarknad. Sveriges största branschorganisation för fastighetsmäklare är anrik men innovativ, robust men flexibel och familjär men med ett viktigt och betydelsefullt uppdrag och information till medlemmarna är ett av de prioriterade områdena. Nu söker Mäklarsamfundet en ny jurist till teamet - välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Mäklarsamfundet erbjuder ett socialt och utåtriktat arbete i en spännande och dynamisk bransch. Arbetet ger dig en möjlighet att utvecklas inom ett specialområde samtidigt som du får arbeta brett med en stor mångfald av juridiska frågeställningar. Mäklarsamfundet värnar om att ha en trygg och välkomnande miljö och arbetar aktivt för att alla medarbetare ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Juristavdelningen består av chefsjuristen - som du rapporterar till - samt åtta jurister, två kundvägledare och två juristassistenter. I huvudsak arbetar teamet från kontoret i Solna, men med viss flexibilitet.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
• Ge rådgivning och information till förbundets medlemmar per telefon och mail samt att företräda medlemmarna i såväl tillsyns- som skadeärenden inom ramen för anslutna medlemmars ansvarsförsäkring
• Tvisterna bedrivs huvudsakligen i förvaltningsdomstol och i branschens nämnd för alternativ tvistlösning (FRN) men kan också bedrivas i allmän domstol
• Tillhandahålla medlemmarna relevanta utbildningar, bedriva omvärldsbevakning och i olika former och sammanhang informera om ny lagstiftning, utveckling av praxis och andra nyheter på juridikens område
• Författa artiklar till Mäklarsamfundets digitala nyhetsbrev
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad juristexamen samt praktiserat detta i ett första heltidsarbete
• Har ett särskilt intresse för fastighets- och boenderätt
• Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete med familjerätt och skadereglering på försäkringsbolag
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Serviceinriktad
• Relationsskapande
• Anpassningsbar
• Resultatinriktad
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Som den äldsta och största bransch- och medlemsorganisationen för fastighetsmäklare samlar Mäklarsamfundet hela 85 procent av landets fastighetsmäklarkår. Genom dotterbolaget Mäklarsamfundet Service i Sverige AB bedrivs verksamhet till förmån för förbundets medlemmar där juridisk rådgivning och information till medlemmarna är ett av de prioriterade områdena. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114410". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9501038