Jurist till Legal Works

2025-09-18
LegalWorks är Sveriges ledande alternativa aktör inom affärsjuridik. LegalWorks grundades 2016 med visionen att skapa en ny typ av leverantör av affärsjuridiska tjänster som kombinerar hög juridisk kompetens, djup branschkunskap och moderna arbetsformer. Vår verksamhet omfattar affärsjuridisk rådgivning uthyrning av bolags-jurister samt den digifysiska juridiska plattformen Legalbuddy. Vi är också arrangörerna bakom Nordic Legal Tech Day, Nordens största legaltech event.I dag är vi cirka 15 jurister med kontor i Stockholm och Göteborg. Bland våra kunder finns såväl starts-ups som stora svenska och internationella företag.
Läs gärna mera på www.legalworks.se
Vill du bli en del av ett erfaret team affärsjurister och arbeta med några av Sveriges mest spännande bolag - från innovativa startups till etablerade börsbolag?
Hos oss får du en varierad och utvecklande roll där du både arbetar självständigt och tillsammans med andra jurister samt våra samarbetspartners, såsom teknikpartners. Du blir en viktig del av ett dynamiskt team där samarbete, kompetensutbyte och affärsmässighet står i centrum.
Din huvudsakliga inriktning kommer att vara bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt, men vi ser gärna att du även har erfarenhet eller intresse inom områden som företagsförvärv, börsrätt, incitamentsprogram, GDPR eller skatterätt - det är meriterande och ger dig möjlighet att bredda din kompetens ytterligare.
Vem är du?
Vi söker dig som har juristexamen och har arbetat 2-5 år inom allmän affärsjuridik med fokus på bolagsrätt. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete från både advokatbyrå och bolag. Kombinationen av praktisk hantering av bolagsrättsfrågor tillsammans med djuplodande expertis kommer att stå i fokus.
Som person är du trygg i dig själv, prestigelös och har lätt för att skapa förtroende i mötet med andra. Din drivkraft och ditt engagemang märks tydligt i allt du tar dig an, och du trivs i en roll där du får använda din sociala och kommunikativa kompetens för att skapa resultat.
För att lyckas i denna roll tror vi att du ska vara van att arbeta självständigt som en del av ett team, som kan anta rollen som projektledare vid behov. Kanske är du intresserad att ta nästa steg i karriären och att aktivt delta i utvecklingen av vårt bolag och våra tjänster?
Du behärskar svenska och engelska obehindrat, både i tal och skrift.
Du erbjuds
Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en snabbväxande organisation där du får stort eget ansvar och möjlighet att göra verklig skillnad. Du kommer att arbeta med intressanta rättsområden, samtidigt som du aktivt bidrar till bolagets fortsatta utveckling och framgång. Här får du chansen att växa både professionellt och personligt i en miljö som präglas av engagemang, innovation och framåtanda.
I denna rekryteringsprocess samarbetar Legal Works med Jurek Law.
