Jurist med inriktning hälsodata
2026-01-26
Gruppen för data och gränsöverskridande vård, DG, enheten för sjukvård och läkemedelsfrågor, Socialdepartementet
Har du arbetat med hälsodata eller dataskydd? Trivs du med varierande, intressanta och ofta komplexa uppgifter? Då kan du vara den vi söker. I det omväxlande arbetet på Socialdepartementet kan vi erbjuda en utvecklande roll där du tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor bidrar till samhällsutvecklingen.
Nu söker vi en handläggare för frågor som rör hälso- och sjukvårdens verksamhet och styrning inom hälsodataområdet till gruppen för data och gränsöverskridande vård (DG). Gruppen ansvarar för frågor som rör nationell digital infrastruktur, hälsodata, cybersäkerhet och gränsöverskridande vård.
Som handläggare hos oss har du flera spännande ansvarsområden, till exempel att omvärldsbevaka och ta fram och analysera underlag för regeringens ställningstaganden i frågor som avser regeringens styrning och utveckling av hälsodataområdet. Du kommer även att leda och vara delaktig i arbetet med att planera, genomföra och samordna insatser som rör hälsodataområdet och du kommer att utarbeta propositioner, skrivelser och departementsskrivelser (DS). Vidare ingår handläggning av löpande arbetsuppgifter t.ex. frågesvar, interpellationer, brevsvar m.m., deltagande i internationella processer och sammanhang, samt arbete inom ramen för regeringens styrning av myndigheterna.
Arbetet kombinerar juridiskt utredningsarbete med handläggande uppgifter och består i huvudsak av kortare utredningsinsatser, ofta i komplexa och principiellt viktiga frågor. Det kan exempelvis handla om att utforma regeringsuppdrag där myndigheter får i uppdrag att analysera de rättsliga förutsättningarna för olika digitala tjänster, liksom att bereda och analysera myndigheternas redovisningar när dessa rapporteras till regeringen. I rollen ingår att bedöma om det finns tillräckligt rättsligt stöd för att en myndighet ska kunna utveckla eller tillhandahålla en viss tjänst, eller om befintlig lagstiftning behöver ses över eller ändras. Arbetet omfattar även att ta fram rättsliga analyser som underlag för politiska ställningstaganden samt att, i samarbete med rättssekretariatet, medverka i framtagandet av lagrådsremisser och propositioner.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.Publiceringsdatum2026-01-26Bakgrund
Vi söker dig med en akademisk examen inom juridik. Du har aktuell och relevant erfarenhet av analys- eller utredningsarbete eller liknande med inriktning mot dataskydd och grundläggande kunskaper om teknisk informationshantering. Vidare har du god kännedom om den statliga myndighetsstrukturen och förutsättningarna för regeringens myndighetsstyrning och mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är mycket meriterande om du har relevant och aktuell erfarenhet av att ha arbetat med hälsodata (tex PDL) och har arbetat i Regeringskansliet. Det är även meriterande med kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation samt funktions- och arbetssätt. Vidare är det meriterande med kunskap och såväl träning som användning av olika typer av AI-modeller.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Vi erbjuder både visstids- och tillsvidareanställningar, alla tjänster har samma kravprofil. Tillsvidareanställning inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. En säkerhetsprövning kan komma genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Cecilia Halle som är enhetschef eller Carl Nilsson som är gruppchef. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Marjut Thelin. Fackliga kontaktpersoner är Esbjörn Åkesson för Saco och Kristoffer Lundberg för ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 16 feb 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Socialdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar bl.a. om folkhälsa och sjukvård, socialtjänst inklusive äldreomsorg, omsorg om och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sjuk- och föräldraförsäkring, pensioner och premiepensionssystemet samt idrott, civilsamhället, ungdomspolitik, begravningsfrågor och trossamfund. Ersättning
