Jurist med dataskyddskompetens sökes!
Har du en examen i offentlig rätt och erfarenhet av arbete med dataskyddsfrågor? Har du dessutom ett stort samhällsintresse och vill arbeta i en myndighetsmiljö så kan det här vara tjänsten för dig! Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Perido söker en jurist till vår kund, en myndighet som bedriver individuellt anpassad vård för ungdomar. Tjänsten är placerad i Stockholm med kontorstider vardagar mån-fre 8-16.30.
Genomförande av konsekvensbedömningar:
Självständigt och i samverkan med andra genomföra ett antal konsekvensbedömningar (DPIA) avseende nya IT-systemen
Identifiera och analysera risker för enskildas rättigheter och friheter i samband med personuppgiftsbehandlingen
Föreslå och utvärdera lämpliga åtgärder för att minimera identifierade risker
Dokumentera konsekvensbedömningarna på ett tydligt och juridiskt korrekt sätt
Genomgång av informationsklassning och säkerhetsbedömning som är gjord innan konsekvensbedömningen genomförs.
Processutveckling och kvalitetssäkring:
I samarbete med ordinarie dataskyddsorganisation, utveckla och kvalitetssäkra en process för framtida konsekvensbedömningar
Bidra till att skapa mallar och riktlinjer för att effektivisera arbetet med DPIA
Rådgivning och stöd:
Ge rådgivning i dataskyddsfrågor relaterade till de nya IT-systemen
Stödja i kommunikationen med tillsynsmyndigheten (IMY) vid behov
Dina egenskaper
Tjänsten innebär både självständigt arbete och mycket samarbete med andra vilket förutsätter ett flexibelt, ansvarstagande och initiativrikt förhållningssätt. För att trivas i rollen behöver du tycka om att arbeta med många kontaktytor, då tjänsten innebär daglig kontakt med såväl interna som externa intressenter. Vi tror att du som söker har ett intresse i aktualiserade samhällsfrågor och ett driv att vara ständigt uppdaterad!Kvalifikationer
Kandidatexamen inom offentlig rätt
Dokumenterad erfarenhet av arbete med dataskyddsfrågor
Erfarenhet av juridisk rådgivning avseende GDPR, personuppgiftsbehandling samt dataskydd
Konsult måste kunna starta uppdraget senast 2025-09-22Tjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2026-12-31. Start 2025-09-22.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35436 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
