Jurist inom fartygs- och luftfartygsregistrering
Transportstyrelsen / Juristjobb / Norrköping Visa alla juristjobb i Norrköping
2026-02-17
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Transportstyrelsen i Norrköping
, Askersund
, Örebro
, Västerås
, Nora
eller i hela Sverige
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Sektionen för inskrivning och register, enheten för säker bemanning och register, söker en jurist som trivs med beslutsfattande i en omväxlande vardag med högt tempo och fokus på fartygs- och luftfartygsbranscherna. Här kommer du att få ett nära samarbete internt och omfattande kontakter externt med en bred kundkrets. Ditt fokus blir registreringsfrågor i ett affärs- och privaträttsligt perspektiv i kombination med inskrivningsjuridik. Arbetet sker huvudsakligen på vårt kontor i Norrköping.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-transportstyrelsen/jobba-hos-oss/
Du kommer att
- tillämpa lagar och förordningar inom sjörätt, luftfartsrätt, civilrätt, inskrivningsrätt, förvaltningsrätt m.m.
- bereda och fatta beslut i ansökningar om registrering och avregistrering av fartyg och luftfartyg, äganderätt, inteckningar m.m.
- genomföra rättsutredningar
- ha omfattande kontakter med ägare, redare, innehavare/operatörer, banker, advokatbyråer, mäklare och andra som har intressen som rör fartyg och luftfartyg
- medverka vid utvecklingen av verksamheten för en mer digital framtid.
Du måste ha
- en juris kandidatexamen eller juristexamen
- minst 3 års aktuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom myndighet, domstol, advokatbyrå eller privat verksamhet
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har
- aktuell erfarenhet av affärsjuridiskt arbete
- erfarenhet av arbete med sjö- eller luftfartsrätt eller utbildning inom dessa områden
- notarietjänstgöring.
Vi vill att du
- har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att snabbt leverera lösningar på uppkomna problem, och kan fatta beslut även under tidspress med gott omdöme
- är flexibel, har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar
- har en god pedagogisk och kommunikativ förmåga, lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen
- är självgående, tar stort eget ansvar och arbetar självständigt
- har en mycket god samarbetsförmåga, kan samarbeta med människor med olika kompetens i syfte att uppnå bästa resultat.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Norrköping. Vi vill att du börjar den 1 september 2026 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Katrin Sundholm 010 - 495 32 26 katrin.sundholm@transportstyrelsen.se
. ST, Mats Anderzén och Saco-S, Carola Sander nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-1251. Vi behöver din ansökan senast den [datum månad 20xx]. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.
Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Kort om avdelning Sjö- och luftfart
Avdelning Sjö- och luftfart bidrar till ett konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem. Det gör vi genom att hålla register, utforma regler, pröva och ge tillstånd samt utöva tillsyn. Vi verkar också i många sammanhang på den internationella arenan.
Vi finns i Norrköping, Göteborg, Malmö och Stockholm och har cirka 300 medarbetare som är organiserade i sex enheter och en stabsenhet. Ersättning
Individuell lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSG 2026-1251". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099) Jobbnummer
9746211