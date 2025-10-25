Jurist deltid timtid vid behov
2025-10-25
Företagen Ease, Joy & Glory AB och Logistik & Distribution i Norden AB arbetar med uthyrning av fastigheter och lägenheter samt försäljning av ljud, ljus och DJ-produkter. Företagen har verksamhet spridd över hela landet med både svenska och utländska kunder.
Vi söker nu en juridiskt skolad person som är snabb och effektiv samt stimuleras av omväxlande och intressanta juridiska frågor. Då företagen är av den mindre karaktären kan du förvänta dig frågor på både hög och låg nivå. Nedan är några av arbetsuppgifterna du kommer att få arbetade med listade, men vi är öppna för att utforma rollen efter dina önskemål allt eftersom.Publiceringsdatum2025-10-25Dina arbetsuppgifter
- Avtal
• Arbetsrätt
• Bedrägeri och stölder, egenmäktigt förfarande, trolöshet mot huvudman, personal som är inblandade i detta nyligen
• Företräda företagen i komplexa tvister rörande exempelvis grannelagsrätt, inom- och utomobligatoriskt skadestånd
• Stödja VD i juridiska frågeställningar
Vi erbjuder ett självständigt arbete under stort ansvar, där du i stor utsträckning själv kan planera och påverka ditt arbete och dina arbetstider. Det är viktigt att du är kunnig, självgående och orädd, eftersom du snabbt kommer att "kastas in i hetluften" och får klara dig ganska själv då företaget är litet och de flesta har fullt upp med sina egna uppgifter.
Ansök omgående!
Berätta om dina löneanspråk och hur snabbt du kan tillträda samt hur mycket tid du har till ditt förfogande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
E-post: application@billebro.se Arbetsgivarens referens
