Vill du vara med och stödja och underlätta utveckling i framkant? Stimuleras du av att hitta juridiska lösningar på forskningsrelaterade problem? Vi söker nu dig som vill specialisera dig inom forskningsjuridik och närliggande rättsområden på ett innovativt lärosäte där du kan göra skillnad.Publiceringsdatum2025-10-17Beskrivning
Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande och innovation. I dag har vi ett brett utbildningsutbud, cirka 14 000 studenter och cirka 700 medarbetare. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i mångvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer inom Högskolans två fokusområden: Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.
Du blir en del av högskolekansliet som ansvarar för handläggnings- och utredningsstöd åt Högskolans ledning, styrelse och nämnder, registratur och arkiv, juridiskt stöd, kvalitetssamordning och stöd till forskare. Högskolekansliet bestående av cirka 20 medarbetare erbjuder en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö med kompetenta och engagerade medarbetare.Dina arbetsuppgifter
Som jurist på Högskolan blir du ett viktigt juridiskt stöd i Högskolans utveckling av forskning och forskningsprojekt med externa aktörer såväl i Sverige som internationellt. Du ger stöd och råd med avtalshantering men du kommer också att arbeta med andra juridiska frågor kopplat till forskningsdata, forskningsetik, dataskyddsfrågor, offentlighet och sekretess och projekt för att skapa innovationer. I arbetet kommer du att ägna en del av din tid specifikt åt juridisk rådgivning inom forskningsprojekt, bland annat inom området artificiell intelligens, informationsdriven vård och hälsodata. Det sker på Akademin för informationsteknologi i en miljö med medarbetare från hela världen som utför internationell spjutspetsforskning.
Avtalshanteringen handlar till exempel om att kunna upprätta, förhandla, granska och ge stöd vid framtagande av forskningsavtal, sekretessavtal och finansieringsavtal. Därutöver kommer du även arbeta med olika former av samverkansavtal med till exempel andra nationella och internationella lärosäten, aktörer från näringslivet och annan offentlig verksamhet.
Du arbetar tillsammans med bland andra forskare, projektledare och chefer med stöd och råd i enskilda rättsliga frågor men också genom att ta fram mer övergripande information och genom att hålla internutbildningar. Även andra på högskolekansliet förekommande arbetsuppgifter kan komma att ingå.
Du blir en av två högskolejurister där du har särskilt fokus på forskningsjuridik och din kollega på det förvaltningsjuridiska området. Ni arbetar nära varandra och fungerar som bollplank och back-up till varandra. Du kommer att ingå i ett team inom högskolekansliet tillsammans med andra kollegor som jobbar med stöd till forskare. Du samverkar och utbyter erfarenheter med jurister på andra lärosäten i Sverige genom att bland annat ingå i nationella nätverk.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en juristexamen och några års erfarenhet av juridiskt arbete företrädesvis med inriktning mot avtalsrätt, allmän affärsjuridik, dataskydd och/eller immaterialrätt.
Ett intresse för frågor kopplat till forskning och en vilja att fördjupa sig inom detta område är ett krav och en förutsättning för att trivas i denna tjänst. Erfarenhet från forskningsrelaterad juridik är meriterande.
Verksamhetens art ställer krav på mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Som jurist hos oss behöver du vara en serviceinriktad person med en lösningsorienterad förmåga. Du kan förklara vad lagen säger, men också kunna ge råd om hur lagarna ska tolkas och tillämpas praktiskt i aktuella fall. Du trivs med att arbeta verksamhetsnära och växla perspektiv mellan det strategiska och operativa.
Du är strukturerad, noggrann och samtidigt flexibel. Du har god samarbetsförmåga och är lyhörd samtidigt som du arbetar självständigt och är drivande. Du bidrar till att skapa en god arbetsmiljö som präglas av engagemang och arbetsglädje. Stor vikt kommer att fästas vid den personliga lämpligheten.
Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan.
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.
Vill du vara vår nya kollega? Välkommen in med din ansökan!
