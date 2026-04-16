Juniorassistenter - Göteborg
2026-04-16
Vad kul att du är intresserad av att bli en del av vårt team! Hos oss har du möjligheten att forma din egen karriär genom utbildning och personlig utveckling. Här kan du läsa mer om rollen som juniorassistent och vad som utmärker Mannheimer Swartling som arbetsplats.
Att jobba som juniorassistentDitt uppdrag kommer vara att avlasta våra jurister med diverse administrativa arbetsuppgifter. Dessa uppgifter kan exempelvis bestå av olika typer av dokumenthantering, strukturering av material, budhantering, mötesadministration samt att arbeta med komplexa mallar i Word, Excel och Powerpoint. Beroende på vilken grupp och vilka projekt du arbetar i kan rollen som juniorassistent se olika ut och i perioder kan det även innebära arbete utanför kontorstid.
Exempel på några av dina arbetsuppgifter:
assistera jurister vid informationssökning, sammanställning och strukturering av stora mängder juridisk information
diverse dokumenthantering inklusive korrekturläsning, översättning och formatering
diverse utskriftshantering; hopsättning av inlagor, inbindning av dokument, fysisk och elektronisk arkivering
transkribering av svenska och engelska ljudinspelningar
redovisning av utlägg
kontakt med myndigheter
boka och organisera möten och resor
bistå med vissa uppgifter i vårt bibliotek
hantera allehanda administrativa frågor och ärenden på daglig basis
Din profilVi söker dig som har gymnasieutbildning och som under cirka ett år vill få en inblick i advokatvärlden. Du har intresse för juridik och vi ser gärna att du har siktet inställt eller är nyfiken på att studera juridik vidare på universitet. Som person är du noggrann, jordnära och ansvarsfull och tycker om att ge service av högsta klass. Tidigare erfarenhet från ett serviceyrke är därmed meriterande. Du är strukturerad och har en förmåga att snabbt kunna flytta fokus mellan olika arbetsuppgifter då det är ett brett arbetsområde och oftast korta deadlines med högt arbetstempo. Vi ser gärna att du har god vana av Officepaketet och lätt tar till dig ny teknik. Det är meriterande om du är flerspråkig och ett krav för rollen är att du behärskar såväl svenska som engelska.
En kultur vi tror du trivs iVi söker medarbetare som kompletterar vårt team och delar våra grundläggande värderingar - kvalitet, affärsfokus och laganda.
Utmärkande för byrån är vår unika affärsmodell Pure Lockstep. En modell som innebär att vi fokuserar på gemensamma mål och hjälper varandra att bli så bra som möjligt. Att vi samarbetar och delar med oss av kunskaper och erfarenheter är själva utgångspunkten för Pure Lockstep. Det har i sin tur byggt en ovanligt stark företagskultur.
Kontor och kollegorSom juniorassistent ingår du i kontorets administrativa supportteam som verkar för att erbjuda en effektiv och professionell support. Du kommer att arbeta på vårt kontor vid Järntorget i Göteborg där vi är cirka 100 medarbetare. Tillsammans med ambitiösa och motiverade kollegor kommer du att arbeta i en internationell miljö som präglas av engagemang, trivsel och delaktighet. Du blir en viktig del av en sammansvetsad organisation där vi bryr oss om varandra och har roligt ihop - både i arbetet och vid olika sociala aktiviteter.
Vad händer nu?Vi uppmuntrar dig att skicka in din ansökan (CV, personligt brev och gymnasiebetyg) så snart som möjligt då tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi återkommer till alla som söker, har du frågor om rekryteringsprocessen innan dess är du välkommen att kontakta Hanna Grankvist via hanna.grankvist@msa.se
. Vid frågor om tjänsten får du gärna kontakta Lotta Pihl via lotta.pihl@msa.se
.
Tjänsten är en tidsbegränsad visstidsanställning på heltid med planerad start enligt överenskommelse.
Mannheimer Swartling är inte bara en arbetsplats - här blir du en del av en stark gemenskap som värdesätter utveckling och samarbete. Vi ser fram emot din ansökan!
Som en del i vår rekryteringsprocess anlitar vi ToFindOut för att genomföra en bakgrundskontroll av slutkandidat. Särskild information om detta lämnas till kandidaten av ToFindOut innan dess att kontrollen utförs.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Heltidsjobb. Arbetsgivare: Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Järnvågen 1, 403 14 GÖTEBORG
403 14 GÖTEBORG Kontakt
Hanna Grankvist hanna.grankvist@msa.se +46 709 777 660
