Juniora utvecklare inom AI och automation
Region Dalarna / Datajobb / Falun Visa alla datajobb i Falun
2026-06-25
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vi söker dig som är ny i arbetslivet och vill vara med och utforska hur ny teknik kan bidra till smartare arbetssätt, ökad effektivitet och bättre välfärd. Det här är projektanställning för 1-2 personer till och med 31 december 2026, med placering inom Digitalisering, IT och Medicinsk Teknik (DIM), i en verksamhet som driver digital utveckling och omställning i en komplex offentlig miljö.
Region Dalarna står inför stora långsiktiga utmaningar där ökade behov ska mötas med begränsade resurser. För att lyckas behöver vi utveckla nya arbetssätt och ta vara på möjligheterna i digital teknik.
Hos oss får du möjlighet att arbeta nära teknik, utveckling och innovation i en verksamhet som arbetar framåtblickande med digital utveckling. Du får kombinera teknik, verksamhetsförståelse och moderna AI-stödda arbetssätt i ett uppdrag som bidrar till Region Dalarnas fortsatta digitala utveckling. Du blir en del av omställningsarbetet i Region Dalarna och får bidra till att prova nya lösningar som kan skapa nytta inom organisationen. Rollen passar dig som vill få en stark start i arbetslivet och samtidigt vara med och forma framtidens arbetssätt i offentlig sektor.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
I den här rollen får du ett tydligt uppdrag att leverera inom något av följande områden: automation, utforskande AI-utveckling och utveckling av struktur för hur AI-agenter kan förvaltas och användas på ett hållbart sätt i organisationen.
Arbetsuppgifterna kan bestå av en eller flera av följande delar, beroende på uppdragets inriktning och prioriteringar inom DIM:
Driva och leverera ett uppdrag inom automation, där du kartlägger processer, identifierar moment som kan automatiseras och tar fram lösningar som kan utvecklas och användas inom organisationen.
Driva och leverera ett uppdrag inom utforskande AI-utveckling, där du provar nya arbetssätt och utvecklingsmetoder, till exempel AI-stödd utveckling och vibe coding.
Bidra till att ta fram struktur och arbetssätt för förvaltning av AI-agenter, till exempel kring användning, ansvar, livscykel och vidareutveckling.
Bygga enklare prototyper, verktyg eller automatiserade flöden som kan testas, utvärderas och utvecklas vidare inom DIM.
Arbeta nära kollegor inom digitalisering, IT och medicinsk teknik, och vid behov i samverkan med verksamheten.
Dokumentera resultat, bidra till lärande och skapa underlag för hur lösningar kan skalas vidare inom organisationen.KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som har avslutad utbildning inom systemvetenskap eller motsvarande. Rollen riktar sig särskilt till dig som är nyexaminerad eller i början av din karriär och vill använda din kompetens i ett uppdrag som gör skillnad.
Du har god förmåga att omsätta idéer till praktiska lösningar och bidra i utvecklingsarbete.
Du är nyfiken på ny teknik och vill utforska hur AI, automation och digitala verktyg kan användas i offentlig verksamhet.
Du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av något eller flera av följande verktyg/tekniker och områden:
GitHub Copilot
VS Code
Lovable
UiPath
Azure/Power Platform
• NET/C# och/eller R/Python.
Processkartläggning eller prototyputveckling inom studier, praktik eller egna projekt
Intresse och/eller erfarenhet av moderna utvecklingssätt där AI används som stöd i hela utvecklingsprocessen, från idé och kodning till test, dokumentation och förbättring
Erfarenhet av samverkan med Region Dalarna genom projekt, praktik eller liknande sammanhangDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är initiativtagande, nyfiken och lösningsorienterad. Du tycker om att testa nytt, lära dig längs vägen och samarbeta med andra. Du har förmåga att växla mellan teknik, verksamhetsförståelse och praktiskt genomförande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
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Fackliga kontaktuppgifter
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Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RSF:2026:051". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Arbetsplats
RsF, K o B, Regionfastighet, Hälpmedel, Region utv Kontakt
Rekryterande chef
Karolina Hedberg karolina.hedberg@regiondalarna.se Jobbnummer
9978435