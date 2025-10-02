Junior utvecklingsingenjör inom test och verifiering!
2025-10-02
Bli en del av oss på Syntronic i Gävle!
Vi söker juniora utvecklingsingenjörer inom test och verifiering.
Är du också taggad på att utveckla framtidens absolut häftigaste teknik? Och kanske lockas du av att få växa i en internationell miljö och samarbeta med kollegor runt om i världen som alla brinner för att finna nya tekniska lösningar? Välkommen med din ansökan!
Som junior utvecklingsingenjör inom test och verifiering på Syntronic kan du bland annat få:
Delta i mjuk- och hårdvarutestning samt utveckling av både mjukvara och hårdvara.
Ingå i olika utvecklingsteam beroende på projekt och samarbeta projektbaserat med dina kollegor.
Ta del av hela utvecklingsprocessen från kravställning till utveckling och testning.
Arbeta med produktintegrerad systemutveckling och hantera allt från applikationsutveckling till avancerade testsystem.
Vi söker juniora utvecklingsingenjörer inom test och verifiering som:
Är nyexaminerad från Elektro, Data, IT, Teknisk fysik eller motsvarande, eller är junior utvecklare idag samt har en högskole- eller civilingenjörsutbildning inom ovanstående utbildningar
Kan kommunicera flytande på svenska och engelska i tal och skrift, är viktigt i många av våra kundprojekt
Syntronic erbjuder en trygg anställning i en dynamisk och framåtriktad miljö. Att vi är ett team är vår styrka, därför ser vi att du arbetar tillsammans på plats med oss på kontoret - när du inte behövs hos någon av våra kunder förstås!
På vårt kontor i Gävle har vi labb på över 1500kvm med den senaste avancerade utrustningen för att kunna arbeta med digital och analog utveckling.

Dina personliga egenskaper
Som junior utvecklingsingenjör hos oss ser vi att du är analytisk som person, gillar struktur i arbetet samt anpassningsbar, det vill säga, kan hantera förändringar i ditt arbete och vara flexibel när det behövs. Vi vill gärna att du har en god förmåga att dokumentera och slutföra ditt arbete enligt vår tidsplan och kundens förväntningar.
Att vara junior utvecklingsingenjör hos oss är roligt och innebär stora möjligheter till personlig utveckling såväl som teknisk utveckling, inom både mjuk- och hårdvara.
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 1 november. Vi arbetar med löpande urval.
Av kommunikation- och kvalitetssäkringsskäl ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via vårt system och inte via e-post.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Syntronic AB (org.nr 556247-3305)
(org.nr 556247-3305), https://www.syntronic.com Arbetsplats
Syntronic Kontakt
Linda Pettersson lipexb@syntronic.com Jobbnummer
9536881