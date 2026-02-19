Junior Testutvecklare inom Elektronik
Friday Väst AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-02-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med avancerad testutveckling i teknikens framkant och bidra till samhällsviktig teknik? Vi söker nu en testutvecklare till en utvecklingsavdelning som ansvarar för produktionstest av hårdvara inom områden som radar, kommunikation och cybersäkerhet. Här får du möjlighet att kombinera elektronik, programmering och problemlösning i en högteknologisk miljö.
OM TJÄNSTEN:
Du kommer till en tekniskt spännande roll i en miljö där kvalitet och säkerhet står i fokus. Arbetsklimatet är öppet och prestigelöst, där hjälpsamhet och kunskapsutbyte är en självklar del av vardagen. Teamet består av personer i olika åldrar och bakgrunder, vilket skapar en trivsam och inkluderande stämning - man har roligt tillsammans och stöttar varandra. När du börjar får du en strukturerad introduktion med en mentor och kollegor som visar dig runt och introducerar både tekniken och arbetskulturen. Här finns också goda möjligheter att växa, både tekniskt och i ansvar över tid.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Som testutvecklare arbetar du med att ta fram och underhålla testlösningar för både produktions- och underhållstester. Du utvecklar automatiserade tester för elektronikkort i programmeringsspråken C, C++, Java och LabView. Rollen är varierad och kombinerar hårdvarunära arbete med mjukvaruutveckling. Du samarbetar tätt med elektronik- och produktionsavdelningar och är med tidigt i utvecklingsprojekten för att säkerställa testbarhet och kvalitet.
Utveckla och förbättra automatiska testlösningar för kretskort
Skapa testfixturer och hårdvarustöd för test
Programmera testsekvenser i C/C++, Java och LabView
Utveckla Boundary Scan-tester
Underhålla befintliga testsystem och felsöka vid behov
Stötta konstruktörer med testvänlig design och bidra i tekniska diskussioner kring teststrategi
VI SÖKER DIG SOM HAR: En eftergymnasial utbildning inom elektronik
1-3 års arbetslivserfarenhet av en liknande roll
Erfarenhet av programmering i något av språken C, C++, Java eller LabView
God förståelse för elektronik på kretskortsnivå och vana att läsa kretsscheman från utbildningen
Förmåga att samarbeta tvärfunktionellt och kommunicera tekniskt med både utvecklare och produktion
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är nyfiken, lösningsorienterad och praktiskt lagd. Du har en god förmåga att fokusera på det som är viktigast och kan ta dig an tekniska utmaningar på ett strukturerat och effektivt sätt - utan att tumma på kvalitet. Samtidigt är du socialt lyhörd och trivs med att samarbeta med både utvecklare och produktionspersonal. Du är inte rädd för att ställa frågor, dela med dig av din kunskap och bidra till ett positivt arbetsklimat.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag som innebär att du kommer vara anställd hos Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Placering: Norrort, Stockholm
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9753032