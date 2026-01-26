Junior Testingenjör till Innovativt bolag!
2026-01-26
Vill du arbeta med verifiering och validering av tekniskt avancerade produkter där elektronik, mjukvara och mekanik samverkar i labbmiljö? Här ges du möjlighet att arbete i en dynamisk miljö med alltifrån analys, uthållighetstester till praktiskt arbete i form av lödning. Sök idag, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN:
Vår kund arbetar med portabel utrustning inom industrin och söker nu en junior testingenjör till sitt R&D-team. Rollen innebär ansvar för test och verifiering genom hela produktutvecklingsprocessen, från kravställning till färdig produkt.
Du kommer att arbeta med verifiering och validering mot krav, funktion och användningsfall i nära samarbete med konstruktion samt elektronik- och mjukvaruutveckling. Arbetet kombinerar praktiska tester, analys och dokumentation. Tester genomförs i labbmiljö, i fält och tillsammans med användare.
Rollen kräver ett intresse för hands-on-arbete. Du kommer att arbeta fysiskt med produkten, exempelvis genom lödning och funktionstester. Eftersom teamet är relativt litet är det viktigt att du trivs med att arbeta ur ett brett perspektiv, där eget ansvar och initiativförmåga står i fokus.
Mer specifikt kommer du att:
Planera, genomföra och dokumentera verifierings- och valideringstester
Utföra system-, funktions-, prestanda- och uthållighetstester
Utveckla testutrustning och testjiggar
Arbeta med testrelaterad mjukvara, främst i Python
Analysera mätdata och dokumentera testresultat
Säkerställa spårbarhet mellan krav, testfall och resultat
VI SÖKER DIG SOM:Har en YH-utbildning som elektronikingenjör, alternativt automationsingenjör
Är teknisk och uppskattar att arbeta hands-on med exempelvis lödning eller att plocka ihop och isär tekniska produkter
Praktisk vana av labbutrustning (t.ex. multimeter, oscilloskop)
Goda kunskaper i Python och Excel
Det är meriterande om du:
Erfarenhet av elektromekaniska eller inbyggda system
Testautomatisering
CAD och/eller 3D-print för testutrustning
Vidare kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet och vi tror att du som söker är en person med en hög teknisk förmåga som trivs att arbeta hans-on i innovativ miljö. Du är driven och engagerad med förmågan att dels vara självgående och ta stort ansvar för ditt arbete samtidigt som du gärna arbetar i ett nära samarbete med dina kollegor. Vidare är du flexibel, noggrann och nyfiken där du ständigt vill lära dig mer och utvecklas.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday med ambitionen att på sikt bli tillsvidareanställd hos vår kund.
ÖVRIG INFORMATION:Omfattning: Heltid
Placering: Göteborg
Start: Omgående
Rekryteringsansvarig: Tuva Sandberg
Lön: Fast månadslön
