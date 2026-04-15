Junior systemintegratör
2026-04-15
Publiceringsdatum2026-04-15Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du får arbeta i en tekniskt avancerad miljö inom försvarsområdet där stabila och säkra ledningssystem är avgörande för den operativa förmågan. Uppdraget omfattar Linuxbaserade system som används dygnet runt och ställer höga krav på robusthet, integration och säkerhet.
Du blir delaktig genom projektens olika faser, från tidiga analyser och systemutformning till integration, konfiguration, driftsättning, utprovning och support. Tyngdpunkten ligger på tidiga faser där du är med och formar integrations- och säkerhetslösningar samt bidrar i förändringar av kommunikationslösningar och systemkomponenter.
Rollen innebär nära samarbete med användare, leverantörer och andra intressenter, och du får kombinera tekniskt djup med kundkontakt i en internationell miljö. Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill utvecklas inom komplexa, samhällsviktiga system med höga krav på tillgänglighet och säkerhet.
ArbetsuppgifterDu medverkar i systemutformning och tar fram integrations- och säkerhetslösningar för Linuxbaserade ledningssystem.
Du arbetar med utveckling, integration, konfiguration och driftsättning av system som används i verksamhetskritiska miljöer.
Du genomför analyser och utredningar kopplade till systemförändringar, kommunikationslösningar och tekniska vägval.
Du deltar i utprovning, felsökning och support för att säkerställa stabil drift och hög tillgänglighet.
Du samarbetar nära med kunder, leverantörer och användare och bidrar med teknisk rådgivning i projektets olika faser.
Du är med och driver arbetet framåt i en roll som kombinerar självständigt ansvar med nära samarbete i team.
KravGedigen Linux-kompetens inom administration och felsökning.
Erfarenhet av Bash-scripting.
Erfarenhet av felsökning och nätverkshantering.
Grundläggande IT-säkerhetsförståelse, exempelvis härdning och brandväggar.
1-3 års relevant erfarenhet.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeHögskoleutbildning inom datateknik, nätverk eller motsvarande.
Erfarenhet av Python-scripting.
Kunskap inom virtualisering, exempelvis VMware eller KVM.
Erfarenhet av automatiserade installationsprocesser.
Kunskap om PKI.
Erfarenhet av logghantering i verktyg som ELK eller Splunk.
Fördjupad kompetens inom nätverk.
Erfarenhet av konfigurationshanteringsverktyg som Ansible eller Puppet.
Erfarenhet av container-teknologier som Docker och Kubernetes.
Erfarenhet av CI/CD-verktyg som Jenkins eller GitLab CI.
Erfarenhet av Git.
Certifieringar som RHCSA, LPIC eller CISSP.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9856392