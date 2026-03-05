Junior systemadministratör inom IT/OT till Umeå sökes!
2026-03-05
Vill du arbeta med industriell IT i en miljö där teknik, säkerhet och systemutveckling möts i praktiken? Nu söker vi en junior IT/OT-systemadministratör till vår kund i Umeå. Låter det intressant? Ansök redan idag, vi arbetar med löpande urval!Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
I rollen som systemadministratör kommer du arbeta i uppdrag hos kund, ofta i projektform tillsammans med kundens projektledare och tekniska team. Arbetsdagarna består av möten, behovsanalys, konfiguration och administration av system. Ibland på plats hos kund, ibland från kontoret.
Detta är ett konsultuppdrag som innebär att du blir anställd av Academic Work, med goda möjligheter för överrekrytering hos vår kund.Dina arbetsuppgifter
Delta i möten och arbeta i projekt
Förstå kundens behov och omsätta dem i tekniska lösningar
Arbeta både självständigt och i team
Vi söker dig som
Har en högskoleexamen inom IT/teknik (t.ex. dataingenjör, datavetenskap) eller relevant YH-utbildning
Har tidigare kunskap inom nätverk, segmentering och IT-säkerhet
Har ett intresse för systemutveckling, programmering och databaser
Kan kommunicera på svenska i tal och skrift
Innehar B-körkort och har tillgång till bil
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från processindustri.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
