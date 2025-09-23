Junior Software Developer DevOps-fokus

Soros Consulting AB / Datajobb / Stockholm
2025-09-23


För dig med solid Linux-bas som vill växa i container- och Kubernetes-världen
Vill du ta nästa steg i din karriär och på riktigt komma in i DevOps-världen? Vi söker en Junior Software Developer med 2+ års erfarenhet som vill utvecklas inom CI/CD, automatisering och containerteknologier tillsammans med ett erfaret team.
Hos oss får du:
Arbeta nära seniora DevOps-kollegor som stöttar din utveckling
Utmana och fördjupa dina Linux-kunskaper i komplexa miljöer
Praktiskt arbeta med Kubernetes, containers och moderna CI/CD-flöden
Vara en del av ett internationellt projekt med hög teknisk nivå
Vi tror att du har:
Minst 2 års erfarenhet inom mjukvaruutveckling eller drift
Goda kunskaper i Linux
Intresse för automation, CI/CD och containerteknologi
Nyfikenhet och vilja att växa inom DevOps-området
Detta är en perfekt språngbräda för dig som vill etablera dig som DevOps-specialist och bygga en långsiktig karriär inom området.
Låter det intressant? Skicka din ansökan till Soros Consulting redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Soros Consulting AB (org.nr 559130-2780)

Jobbnummer
9523146

