Junior Software Developer DevOps-fokus
2025-09-23
För dig med solid Linux-bas som vill växa i container- och Kubernetes-världen
Vill du ta nästa steg i din karriär och på riktigt komma in i DevOps-världen? Vi söker en Junior Software Developer med 2+ års erfarenhet som vill utvecklas inom CI/CD, automatisering och containerteknologier tillsammans med ett erfaret team.
Hos oss får du:
Arbeta nära seniora DevOps-kollegor som stöttar din utveckling
Utmana och fördjupa dina Linux-kunskaper i komplexa miljöer
Praktiskt arbeta med Kubernetes, containers och moderna CI/CD-flöden
Vara en del av ett internationellt projekt med hög teknisk nivå
Vi tror att du har:
Minst 2 års erfarenhet inom mjukvaruutveckling eller drift
Goda kunskaper i Linux
Intresse för automation, CI/CD och containerteknologi
Nyfikenhet och vilja att växa inom DevOps-området
Detta är en perfekt språngbräda för dig som vill etablera dig som DevOps-specialist och bygga en långsiktig karriär inom området.
